L’Aurora estrena ‘Solar’, de Mos Maiorum, sobre el negoci de les plaques fotovoltaiques a Tous

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora estrena l’espectacle Solar, la nova producció de la companyia Mos Maiorum. Un espectacle sobre la transició energètica que parteix del macroprojecte de plaques fotovoltaiques que es vol construir a Sant Martí de Tous. Una obra basada en entrevistes on hi apareixen algunes veus representatives del poble anoienc i de les plataformes activistes Salvem Tous i Preservem l’Anoia.

A Sant Martí de Tous, un petit poble de 1.000 habitants, hi ha un projecte per construir 168 ha de plaques fotovoltaiques en sòl agrari. Centrals elèctriques de magnituds enormes canviaran per sempre la vida al poble. Miralls negres cablejats substitueixen espigues de blat. Què cantaran els treballadors del camp, quan el camp sigui una central elèctrica? El col·lectiu teatral Mos Maiorum proposa un ritual catàrtic on multitud de testimonis reals parlen de la problemàtica generada per la desregularització de la transició energètica, una àgora pública on escoltar veus diverses, cants atàvics i impactes electromagnètics. Els caragols mecànics somien en tempestes elèctriques?

Mos Maiorum és un col·lectiu teatral de Barcelona fundat el 2015. Està especialitzat en teatre documental i polític i aposta per col·locar l’espectador dins de la situació escènica utilitzant formats immersius. D’aquesta manera converteix l’escenari en una àgora pública des d’on reflexionar col·lectivament sobre temàtiques que generen conflicte social. Utilitzar l’escena per a fer catarsi col·lectiva transformadora.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Solar tindran lloc el divendres 2 i el dissabte 3 de desembre a les 20 h i el diumenge 4 de desembre a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia i amb representants de Salvem Tous i Preservem l’Anoia. Totes es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a: www.teatreaurora.cat.