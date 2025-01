Crònica del concert d’orgue de Cap d’Any amb Joan Paradell

El dia 1 de gener va tenir lloc el tradicional concert d’orgue de Cap d’Any a càrrec de l’organista igualadí Joan Paradell i Solé. Des de ja fa molts anys, Joan Paradell torna a la seva ciutat en aquestes dates nadalenques per oferir-nos les seves interpretacions en el magnífic instrument que és l’orgue de la basílica de Santa Maria. Jaume Planas va fer la presentació de les obres, Anna Miranda va ser la registrant i la visió per pantalla va anar a càrrec d’Enric Martí Vídeo produccions.

El concert va començar amb la Tocata i Fuga en re menor (BWV 565), que segurament és l’obra més coneguda per a orgue atribuïda a J. S. Bach (1685-1750), i va seguir amb la Fantasia de Franjo Dugan (1874-1948). Mn. Valentí Miserachs, gran músic prou conegut a la nostra ciutat, va ser qui va fer descobrir a Joan Paradell la seva vocació per l’orgue i en va ser el professor principal; d’ell va interpretar dues composicions: Berceuse i Fantasia sobre una nadala croata, que va ser estrenada per Joan Paradell a la capital de Croàcia el passat 20 de novembre. Del barceloní Joan B. Lambert (1884-1945), organista oficial al Palau Nacional en l’Exposició Universal de Barcelona del 1929, vam escoltar Tres impressions nadalenques (Quasi Allegretto – Cançó de bressol – Allegretto). El concert va continuar amb Hornpipe humoresque i Waltz (de la “Dance Suite”) de l’autor britànic Noel Rawsthorne (1929-2019) i va acabar amb A Christmas medley, una bonica combinació de melodies nadalenques.

Va ser un programa molt variat on no hi faltaven obres dedicades a les festes de Nadal i a la música de danses i valsos que s’ha convertit en la més escoltada per Cap d’Any. La Toccata i Fuga de Bach és ja una tradició en el concert d’inici d’any de la nostra ciutat, i Joan Paradell va tornar a fer-ne una interpretació magistral. Al llarg del concert vam poder escoltar nadales catalanes i d’altres països arranjades per a orgue per diferents autors, però que sempre conserven el toc popular i dolç d’aquestes festes i que, en mans (i peus) de Joan Paradell, ens van arribar al cor. Particularment, em va agradar molt l’obra de Rawsthorne que fa una sàtira molt divertida d’obres de Bach, Vivaldi, Arne i Widor. Gràcies al seu virtuosisme, Joan Paradell, va aconseguir emocionar-nos i fer-nos gaudir de tota la música. També cal assenyalar que l’orgue de Santa Maria és un instrument que el concertista coneix molt bé i que és capaç de treure-li tota la seva potencialitat.

Davant dels aplaudiments del nombrós públic assistent, Joan Paradell va tocar de bis el Vals núm. 2 de Xostakovitx.(1906-1975). Després va baixar al presbiteri on va ser obsequiat i felicitat pels regidors de l’Ajuntament Pere Camps i Miquel Vives i on va tornar a rebre els aplaudiments del públic dempeus.

Jaume Planas va anunciar que el dia 2 de març començarà el XXXI Festival Internacional d’orgue d’Igualada, que aquest any estarà dedicat a la memòria de Lluís Victori i Boladeras, que va ser organista de Santa Maria durant molts anys i que va morir el maig passat. Cal felicitar i agrair a l’Ajuntament d’Igualada l’organització del Festival que ja fa més de 30 anys que se celebra i que només es va interrompre un any com a conseqüència de la pandèmia. I aquest agraïment ha d’anar dirigit també a la parròquia de Santa Maria i al seu rector Mn. Eduard Flores que dona totes les facilitats per tal que els concerts es puguin celebrar.