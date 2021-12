Convocat el 3r premi Nativitat Yarza a la recerca en gènere

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha obert la convocatòria de la tercera edició del Premi Nativitat Yarza, que premia el millor treball de recerca sobre aspectes relacionats amb els feminismes i l’equitat de gènere. Els treballs han de girar a l’entorn dels interessos de les dones des d’una perspectiva feminista, la igualtat de gènere i/o la prevenció de sexismes i violències masclistes.

El 3r Premi Nativitat Yarza es destina a l’alumnat que presentarà el seu treball de recerca la propera tardor o hivern de 2021. Està dotat amb 1.000 euros, a repartir entre els dos treballs millor valorats i el centre educatiu que fa la tutoria del treball guanyador. Hi pot participar tot l’alumnat escolaritzat als municipis de la Conca d’Òdena.

La convocatòria del premi es porta a terme des de l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat i compta amb la Comissió Nativitat Yarza per a la seva coordinació, comissió conformada per una persona representant de cadascun dels instituts i centres de secundària de la Conca d’Òdena. En aquest comissió es revisen de forma anual les bases i s’organitza la Jornada Nativitat Yarza, coincidint amb la commemoració del 8 de març, on es fa entrega dels premis i una ponència amb perspectiva feminista per a tot l’alumnat de 1r de Batxillerat de la Conca.

Les bases per a participar en el premi estan penjades al web de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena micod.cat. I l’equip d’Igualtat de la MICOD ja està visitant tots els grups de primer de batxillerat de tots els centres educatius de la Conca d’Òdena per explicar la convocatòria. Per a més informació us podeu posar en contacte amb l’àrea d’igualtat de gènere de la MICOD a igualtat@micod.cat

A la segona edició del Premi Nativitat Yarza en la recerca en gènere celebrada l’any passat, tot i ser un any atípic a causa de la pandèmia, s’hi van presentar un total de set treballs.

La primera alcaldessa de Catalunya i de l’Estat

Nativitat Yarza va néixer a Valladolid l’any 1872, va estudiar a l’Escuela Normal de Maestras d’Osca i, a partir de 1906, va exercir en diversos pobles de Catalunya i Aragó, entre els quals cinc de l’Anoia: Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Igualada, Bellprat i la Pobla de Claramunt. Va ser una republicana conseqüent, va participar en l’activitat política d’aquell període apassionant i, a les eleccions municipals del 14 de gener de 1934, va convertir-se en alcaldessa de Bellprat: la primera dona alcaldessa elegida per sufragi popular a Catalunya i a l’Estat. Quan va produir-se l’alzamiento franquista, el 1936, ja tenia 63 anys d’edat, però va allistar-se immediatament per anar al front d’Aragó a fer costat a les forces lleials a la República. Després va romandre a Barcelona i, acabada la guerra, va marxar cap a l’exili.