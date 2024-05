Vilanova del Camí ja prepara activitats pel Dia Internacional de la Salut de les Dones

Amb motiu del Dia Internacional de la Salut de les Dones la regidoria d’Igualtat ha

organitzat un programa d’activitats que convida a la participació de totes les dones, des

de les més joves fins a les més grans. I és que els beneficis de l’activitat física centren

aquest programa, amb dues propostes en forma de xerrada i caminada. També hi

haurà un taller a l’Espai Jove de Can Muscons per a les més joves.

L’objectiu d’aquesta commemoració, que cada any se celebra el 28 de maig, és fer

difusió de l’estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del

compromís de les administracions per donar-hi resposta.

La primera de les propostes està prevista pel dilluns 20 de maig i consistirà en una

xerrada a càrrec de Mariona Baltà, referent de benestar emocional, i Èrica Ponga,

fisioterapeuta de l’EAP Vilanova del Camí. Ambdues parlaran dels beneficis que aporta

l’activitat física en la salut. Serà a dos quarts d’11 del matí al Casal de la Gent Gran.

Dimarts 21 de maig, l’activitat està pensada per a les més joves. Lilia Arsuaga

professional del col·lectiu Oduca tornarà a l’Espai Jove Can Muscons per parlar de la

vida cíclica de forma oberta i didàctica. Ho farà per mitjà d’un joc educatiu que donarà

accés a la pedagogia menstrual d’una manera lúdica i positiva. En aquest cas cal fer

inscripció al WhatsApp de l’Espai Jove al 621 19 16 86. L’activitat es farà a dos quarts

de sis de la tarda.

I l’última proposta és una caminada, prevista pel dimecres 22 de maig, a dos quarts de

deu del matí. Serà una sortida des del Casal de la Gent Gran que inclou també

l’esmorzar. Les participants aniran fins al Parc Fluvial on podran compartir una classe

de zumba a càrrec de Sandra Berrocal. Les inscripcions es poden fer entre el 6 i el 10

de maig al Casal de la Gent Gran, de 15 a 16 h.



El programa d’activitats compta amb la col·laboració de l’EAP Vilanova del Camí i el

suport de la Diputació de Barcelona i la MICOD.