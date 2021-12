Els equipaments juvenils d’Igualada presenten l’agenda d’activitats de Nadal

Amb l’arribada del fred, els equipaments juvenils de la ciutat d’Igualada obren les inscripcions de les activitats que ompliran la Kaserna i Cal Badia durant la temporada d’hivern i també durant les setmanes de Nadal.

Aquest any destaquen les activitats per crear un Scape Room digital propi o conèixer de més a prop el disseny 3D. També una activitats dirigides per Eixarcolant, per conèixer les plantes silvestres i les varietats agrícoles tradicionals.

Pel que fa a l’esport es faran rutes amb BTT i l’activitat conjunta d’Esport i Valors per gaudir amb més gent de la pràctica esportiva i dels seus avantatges. Aquesta temporada també es faran tallers dedicats a la fotografia, estudi, Ioga, cuina o maquillatge.

La tinenta d’alcalde i regidora de Joventut, Carlota Carner, ha posat en valor la voluntat de l’Ajuntament de generar “activitats de la mà de les entitats de la ciutat per reforçar les sinergies locals que permeten, alhora, programar molts tipus diferents d’activitats per tal que es joves puguin escollir i puguin seguir actius durant el període de Nadal”.

Degut a la COVID-19 les activitats estan adaptades a les mesures sanitàries vigents. També cal tenir en compte que els tallers i les activitats es poden veure afectats en funció a l’evolució de la pandèmia i de la participació ciutadana.

També cal recordar que el Punt d’Informació Juvenil segueix actiu. Aquest punt és un espai on les joves poden informar-se sobre diversos àmbits: laboral, acadèmic, emocional, salut i sexualitat, habitatge, participació juvenil i mobilitat internacional. Aquestes assessories són confidencials i personalitzades. Per tal de poder demanar orientació només cal demanar cita prèvia enviant un Whatsapp al 690 79 35 68, trucant al 93 804 18 01 o escrivint un missatge al mail kaserna@aj-igualada.net o a Instagram @igualadajove.