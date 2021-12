Vilanova encén les llums de Nadal i inaugura la pista de gel

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va encetar divendres l’Agenda de Nadal del 2021. Es va inaugurar la pista de gel que s’ha instal·lat a la plaça del Mercat i va fer la tradicional encesa de l’arbre de Nadal.

La pista de gel es va posar en funcionament aquest mateix divendres. Es farà en format audiovisual i, la cirereta del pastís, la posarà la cantant vilanovina Marta Bossa, que ens oferirà dues peces musicals després del compte enrere que encendrà l’arbre de Nadal que presideix la plaça.

La instal·lació de la pista de gel ha estat una de les grans apostes del govern per aquest Nadal, que segons explica l’alcaldessa Noemí Trucharte, s’ha gestat de manera transversal i amb el convenciment que pot ser un bon reclam per a Vilanova del Camí i al mateix temps, un bon entreteniment pels menuts.

En els mateixos termes es va expressar el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, que ja va anunciar-ho durant la Festa del Comerç del passat 19 de novembre. L’objectiu d’una acció com aquesta, va explicar el regidor, és doble. D’una banda, sumar aquest atractiu a l’oferta de lleure familiar en el marc de les festes de Nadal i, de l’altra, contribuir a la dinamització del comerç local i amb la voluntat d’atraure nova clientela.

Des de l’Ajuntament, i especialment des de la regidoria d’Educació que lidera Eva Vadillo, valoren el compromís d’infants i joves des que va començar la pandèmia i asseguren volem fer-los el retorn.

Aquests dies, explica la regidora Eva Vadillo, s’ha fet arribar a les escoles una carta oferint als centres, tant de primària com de secundària, la possibilitat de preparar una sortida per a l’alumnat, totalment gratuïta, perquè tots els nens i joves puguin gaudir de les mateixes oportunitats i tinguin, com a mínim, garantit el gaudi d’aquesta pista de gel durant una hora. Des de l’Àrea d’Educació contactaran amb els centres per tal de planificar-ho.