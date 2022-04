Castellolí aprova el projecte de millora de l’avinguda de la Unió

El projecte de millora de l’avinguda de la Unió de Castellolí ha quedat aprovat definitivament al Ple municipal del passat dimarts, 5 d’abril, després d’incorporar-hi les quatre al·legacions fetes per veïns del municipi. El projecte transformarà en zona de vianants el tram de l’avinguda que va des del bar La Brillante fins a Cal Tendre, amb l’objectiu de crear un espai cèntric al poble reduint el trànsit rodat, eliminant barreres arquitectòniques i convertint el carrer principal de Castellolí en un punt de trobada i espai de passeig dels veïns.

La voluntat del consistori és integrar la plaça del poble en el traçat de l’avinguda de la Unió, amb unes grades que permetran salvar el desnivell que hi ha ara entre el carrer de la Pau i la principal via del municipi; creant més zones verdes; i adequant un tram de plataforma única -de La Brillante a Cal Tendre- que donarà prioritat i més protecció als vianants. Pel que fa a la circulació, hi serà permesa en aquest tram en sentit únic (Lleida/Igualada), i es col·locaran unes pilones retràctils que permetran tallar el trànsit a demanda -quan hi hagi esdeveniments o comerços que ho requereixin-.

Després de dur a terme diverses reunions amb els veïns els darrers mesos per acabar de definir el projecte, el consistori ha decidit mantenir la majoria dels aparcaments: es permetrà estacionar a tota la via excepte davant dels guals i dels establiments de restauració -que guanyaran espai de terrassa- i al tram central de la plaça. Hi haurà una plaça per a persones amb minusvalidesa, una zona d’aparcament reservada en horari del consultori i la farmàcia, i també un nou punt de càrrega de vehicles elèctrics. A més, l’Ajuntament treballa per habilitar espais alternatius d’aparcament molt propers a l’avinguda.

El projecte de millora de l’avinguda de la Unió es va aprovar inicialment el gener d’enguany i va ser a exposició pública fins al 16 de març. Durant un mes els veïns i veïnes han pogut presentar al·legacions i resoldre dubtes amb l’arquitecte municipal i l’arquitecte redactor del projecte. El 4 de març també es va fer una reunió informativa a La Brillante amb l’assistència d’una quarantena de veïns, representants de l’Ajuntament i els arquitectes.

Finalment, el document s’ha aprovat de forma definitiva aquesta setmana incorporant diverses aportacions que han fet els veïns mitjançant quatre al·legacions. Les propostes acceptades han estat reduir de 2 a 1 els carrils de circulació al tram entre el carrer del Sol i el carrer del Treball; posar les taules de Cal Betes davant el mateix restaurant i no a l’altra banda del carrer; implementar mesures davant l’habitatge d’un veí del poble que ha demanat evitar que els vehicles s’aturin sobre la vorera; i facilitar accés rodat a l’habitatge d’una veïna que l’ha sol·licitat.

Ara l’Ajuntament espera efectuar la licitació de les obres el més aviat possible, amb l’objectiu que es puguin iniciar el juny i finalitzar el desembre d’aquest any. Aquest projecte era el principal punt del programa electoral de la Plataforma Units per Castellolí (PuC), que el 2019 va guanyar les eleccions. L’alcalde, Joan Serra, destaca la “satisfacció” de tot l’equip de govern “per la feina feta, tant per part de l’Ajuntament com dels arquitectes, que ha permès incloure al projecte la majoria de peticions que han fet els veïns. Agraïm la implicació de totes les persones que han participat en el procés assistint a les reunions informatives i aportant idees per millorar el projecte”.

L’import total del projecte és de 786.653,52 € (amb IVA inclòs). Es pagarà amb una subvenció de la Diputació de Barcelona que s’ha d’executar aquest 2022, i la resta amb romanent de l’Ajuntament -no es demanarà cap crèdit per realitzar l’obra i tampoc no hi ha contribucions especials per als veïns-. Alhora el consistori ha demanat una subvenció per la totalitat del projecte a través del programa DUS 5000 dels fons europeus Next Generation.