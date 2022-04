Una vuitantena de metges residents es formen en cirurgia endoscòpica a l’Hospital

Una vuitantena de metges residents s’han format durant tres dies, del 6 al 8 d’abril, en cirurgia endoscòpica ginecològica a l’Hospital Universitari d’Igualada. Una formació organitzada per la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a través de l’Escola Internacional d’Endoscòpia Ginecològica, amb seu a l’hospital igualadí. Han impartit la formació vint metges de diferents especialitats (cirurgia, anestesiologia i ginecologia) provinents d’hospitals de referència al país. A la darrera jornada, la Directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckle, ha participat a la sessió i ha aprofitat per recordar als residents la importància d’aprofitar aquestes formacions i fer-ho en centres com el Consorci Sanitari de l’Anoia.

Es tracta d’un curs capdavanter en aquest àmbit, que any rere any reuneix desenes de metges residents per adquirir les nocions necessàries per realitzar una laparoscòpia amb autonomia i seguretat. Les sessions formatives alternen presentacions teòriques, relacionades amb el tractament quirúrgic de diferents patologies (endometriosi, patologia uterina, disfuncions del sòl pelvià, oncologia…) i tècniques quirúrgiques per via laparoscòpica, així com la retransmissió de cirurgies en directe mb la possibilitat de comunicació dels assistents amb els cirurgians durant la intervenció quirúrgica. Durant el curs, els metges residents participen en simulacions pràctiques amb pelvitrainer, un aparell que permet entrenar les habilitats, tant manuals com oculars, necessàries en les tècniques laparoscòpiques. Durant el darrer dia, els residents fan un examen homologat a nivell europeu per la Societat Europea d’Endoscòpia (ESGE), que permet avaluar objectivament les seves habilitats.

El curs de residents neix d’una iniciativa de la secció d’Endoscòpia de la SEGO, amb l’objectiu de crear un programa formatiu per a residents que sigui homogeni arreu de l’Estat. S’organitza en cinc regions diferents perquè tots els residents puguin assistir-hi. La participació majoritària per part dels residents en totes les edicions realitzades consoliden aquests cursos com a referents en formació de cirurgia endoscòpica ginecològica.

A Catalunya, el projecte és liderat pel director de Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari d’Igualada, el Dr. Pere Brescó, que és l’actual president de la Sección de Endoscopia de la SEGO i director del l’Escola Internacional d’Endoscòpia Ginecològica.