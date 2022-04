Identifiquen per primera vegada l’autoria de la imatge de la Mare de Déu de la Pietat d’Igualada

El Santuari de la Pietat d’Igualada, a l’Escola Pia, va acollir el 5 d’abril, en la setmana de la seva festivitat patronal, la presentació pública dels resultats de l’estudi que els doctors en Història de l’Art i professors universitaris Santos M. Mateos i Alberto Velasco han realitzat sobre la imatge de la Mare de Déu de la Pietat, copatrona d’Igualada, per tal de determinar-ne l’origen i autoria.

Segons la seva investigació, la imatge és una important obra del catàleg del taller Mestre de Rímini i tindria un gran valor patrimonial i artístic.

Aquest taller, situat al sud de l’actual Alemanya, va ser un dels més rellevants de l’Europa del segle XV en la realització d’escultura gòtica en alabastre, i té unes característiques que el fan únic: l’expressió de les cares, els plecs de la roba, ulls globulars sense detalls o els dits esprimatxats i estilitzats de les mans, entre d’altres.

La Pietat d’Igualada té la particularitat que és una de les poques peces que, des del seu origen, fa gairebé sis-cents anys, s’ha mantingut sempre a la mateixa ciutat i ha estat objecte de culte ininterrompudament. És una peça comparable a d’altres de similars exposades a museus d’arreu del món, de Glasgow a Baltimore passant per Frankfurt, Londres o Nova York.

Fins al moment, la historiografia local havia documentat la trajectòria devocional de la Imatge, objecte d’una venerable llegenda sobre el seu origen i coronada canònicament en 1959, però no havia aprofundit en els seus aspectes artístics. Els investigadors van posar de relleu que la imatge de la Mare de Déu necessita una important restauració, especialment pel que fa als desperfectes que va sofrir durant la guerra civil -quan va ser enterrada en un jardí particular per evitar-ne la destrucció. El regidor de cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps, present a l’acte es va comprometre a col·laborar en la seva restauració.

Unes 125 persones van assistir a l’acte, presidit per la imatge original de la Pietat, custodiada per l’Escola Pia. Els assistents la van poder admirar i fotografiar. L’acte va finalitzar amb el cant de la pregària igualadina a la Pietat.