Caprabo inicia la recollida d’ajuda per a la lluita contra els problemes de salut mental

Caprabo posa en marxa, fins al pròxim 23 d’agost, la recollida de microdonatius als seus supermercats per a Salut Mental Catalunya (SMC) i la Fundació Via-Guasp i el suport als seus projectes d’atenció i a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Segons l’última Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), la salut mental dels catalans ha empitjorat de manera notable en els últims anys, 1 de cada 4 persones majors de 15 anys té malestar emocional, i prop de l’11% de la població sofreix depressió moderada o greu. L’enquesta posa el focus als joves, la franja d’edat més afectada. Segons les dades, les persones d’entre 18 i 34 anys són les que més visites fan als serveis de salut mental i un de cada set joves de Catalunya és diagnosticat amb un problema de salut mental. A més, l’enquesta destaca que el suïcidi s’ha convertit en la primera causa de mort no natural entre la joventut.

Tant Salut Mental Catalunya (SMC), com la Fundació Via-Guasp, desenvolupen programes enfocats a l’acompanyament i millora de la qualitat de vida de les persones ateses i els seus familiars.

Davant l’augment d’hospitalitzacions per causes de salut mental, Salut Mental Catalunya (SMC) desenvolupa el programa ‘Entre Famílies’, que ofereix un espai d’escolta i suport per a familiars que s’inicien en l’acompanyament d’una persona amb problemes de salut mental. Els cèntims solidaris recollits per Caprabo busquen ajudar a donar continuïtat a aquest programa, que té com a objectiu que les persones amb experiència en la cura d’un familiar o persona propera amb problemes de salut mental es formin per oferir suport emocional, acompanyament i orientació a altres persones que estan passant per una situació similar.

Mercè Torrentallé, presidenta de Salut Mental Catalunya, explica que “la col·laboració amb Caprabo ens permet donar una major visibilitat a la necessitat de promoure el benestar emocional de les persones que convivim amb problemes de salut mental i contribuir a posar en marxa iniciatives enfocades al seu acompanyament. El benestar emocional és clau i necessitem seguir amb la labor de difondre i conscienciar sobre la importància de la salut mental”.

Inclusió i rehabilitació a través de l’oci

El programa de micro donatius de Caprabo també destinarà els seus fons a donar suport a la Fundació Via-Guasp, en el seu programa ‘Sortim’ destinat a ajudar en la inclusió social i la rehabilitació a través de l’oci, dirigit a les persones que atén la Fundació. Segons la Fundació, la crisi social provocada per la pandèmia ha agreujat la situació de vulnerabilitat de moltes persones amb trastorns mentals severs, generant un increment de l’aïllament i sentiment de solitud. Per aquest motiu, el programa ‘Sortim’ fomenta les sortides a l’aire lliure o a diferents espais culturals i viatges perquè les persones ateses puguin gaudir d’uns dies de vacances.

Per a Joana Mª Guasp, Presidenta de la Fundació Via-Guasp, “com a societat, hem de promoure el temps dedicat al descans, la diversió i activitats recreatives, perquè no només millora la nostra qualitat de vida, sinó que també exerceix un paper crucial en el benestar emocional i mental de les persones. Agraïm a Caprabo la seva col·laboració en accions com aquesta, que ens permeten impulsar programes d’oci per reduir el risc de depressió, ansietat i altres trastorns mentals”.

Caprabo i el seu compromís amb l’acció social d’ajuda

A través de la iniciativa cèntims solidaris, els clients de Caprabo poden realitzar micro donatius de manera voluntària i confidencial en el moment del pagament de la seva compra amb mòbil o targeta. També es poden realitzar de manera online a través del portal web. https://caprabo.worldcoo.com.