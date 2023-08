Renovables i pagesia

Tot sovint a la Unió de Pagesos de Catalunya se la vol situar, demagògicament, en una posició contrària a les energies renovables. Això és un error greu perquè el sindicat, sempre i en tot moment, hem defensat la necessitat d’una transició energètica cap a les renovables. Ep, però no de qualsevol manera ni, sobretot, a costa dels més febles.

Potser ens van colar un gol en la primera onada d’implantació de molins, cap el 2009, però ara ja ens agafen previnguts. I, malgrat els molesti a alguns, Unió de Pagesos som aquí per defensar la pagesia catalana i, per extensió, la terra que treballa en aquest procés d’implantació de les renovables que creiem que s’ha de fer amb transparència i amb la implicació del territori, prioritzant la proximitat de la producció als centres de consum i amb un desenvolupament rellevant de l’autoconsum i la generació distribuïda.

Una altra de les proclames que ens haureu sentir dir és ‘preus justos al camp i a la ciutat’ perquè la pagesia pugui veure remunerada la seva feina a fi de garantir-ne la continuïtat. Som un sector essencial, produïm aliments, creem i mantenim paisatge, fixem gent al territori. En aquest sentit, lliurant al·legacions i presentant recursos a projectes fotovoltaics o eòlics no ens estem oposant a l’interès general, sinó tot el contrari, creiem que defensant el sector agrari, defensem la ciutadania per l’important retorn que ofereix la pagesia al territori i a la seva població.

I jo em pregunto: què els fa por als promotors energètics que tenen la dèria d’atacar aquells que defensem una transició cap a les renovables ordenada i participada pel territori? En aquest sentit des d’Unió de Pagesos confiem —i per això també hi hem lliurat consideracions— en què el Pla territorial sectorial per al desenvolupament de les energies renovables a Catalunya, el PLATER, posi unes bases sòlides per, entre d’altres, prioritzar les ubicacions més idònies per a parcs eòlics i fotovoltaics, començant per espais ja degradats per l’activitat humana i continuant per terrenys de poc valor natural o faunístic. I, quan ja tinguem el Pla, caldrà que el Govern agafi el lideratge per implantar-lo, en lloc, d’anar amb presses i delegar cegament aquesta missió als lobbys energètics que, com sabem per experiència, busquen el màxim rendiment econòmic a costa del que sigui, obviant les repercussions manifestes de despoblament o pèrdua de sòl agrari productiu, entre d’altres.

Unió de Pagesos defensarem cada pam de terra, amb les al·legacions i els recursos que facin falta, per garantir la producció d’aliments a casa nostra, per continuar caminant cap a una sobirania alimentària forta que proveeixi els nostres conciutadans d’aliments de qualitat i proximitat, perquè els joves tinguin un futur al camp, per uns pobles vius, amb serveis i qualitat de vida i, sí, també per una sobirania energètica que pensi en la gent i el planeta, no només en la butxaca i en els interessos interessats d’uns pocs.

Tots aquests objectius els hem d’emprendre amb l’obsessió de millorar els nostres ecosistemes, malmesos moltes vegades per no complir amb les lleis de protecció que ens dotem al Parlament de Catalunya, com la de Llei de lluita contra el canvi climàtic, que precisament defensa explícitament la sobirania alimentària, o la Llei d’espais agraris, que entre moltes voluntats, manifesta que no podem perdre sòl agrari productiu, i si es al cas, qui vulgui utilitzar-ne per fins no agraris ha de preveure en el pertinent projecte com mantindrà la producció agrària que minvarà. Per tant, no només ho diem nosaltres, sinó que la nostra lluita emana de la voluntat popular recollida en la legislació aprovada pel Parlament.

Des d’Unió de Pagesos hem dit sempre que estem conjurats per assolir els reptes mediambientals que Europa es proposa: hem fet ja molts canvis per adequar-nos a nous sistemes productius que preserven i milloren la biodiversitat, hem millorat l’eficiència i la qualitat de l’aigua i l’aire, hem treballat per evitar erosions dels terrenys… i, també molts pagesos han invertit en renovables per a autoconsum per sumar-se a aquest repte col·lectiu. Estem, doncs, plenament implicats en la transició cap a les renovables i vetllem perquè es faci ben feta, no a costa del que sigui.