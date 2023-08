Els accidents craniofacials en l’hoquei patins disminueixen el 72% amb l’obligatorietat del casc

Les lesions craniofacials en la pràctica de l’hoquei patins han disminuït un 72 per cent amb l’ús del casc de protecció Sitka, segons l’informe realitzat per MútuaCat, en el primer any d’obligatorietat en les competicions oficials de la Federació Catalana de Patinatge de les categories prebenjamí i miniFem, benjamí i Fem11, aleví i Fem13, que engloben les edats entre els 7 i els 13 anys.

El casc ha estat dissenyat específicament per a l’hoquei patins per encàrrec de la Federació Catalana de Patinatge amb la col·laboració del centre tecnològic Eurecat i fabricat per l’empresa NZI, amb l’objectiu “de protegir la part més sensible dels jugadors i jugadores, per a la qual mancava un sistema de protecció específic, i evitar així lesions craniofacials greus”, explica el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.

D’acord amb Benjamí Pons, “es tracta d’un projecte de seguretat preventiva i de protecció efectiva en hoquei patins, que aporta disseny i innovació tecnològica, seguint l’estàndard normatiu de qualitat de producte i màxim rendiment”.

En concret, “la funcionalitat i la usabilitat, la seguretat i la lleugeresa, així com el confort i la protecció a l’impacte, van ser alguns dels principals reptes que vam posar-nos a l’iniciar el projecte per a la conceptualització del nou casc”, destaca la directora de la Unitat de Desenvolupament de Producte d’Eurecat, Irene Ràfols.

Actualment, més de 6.000 jugadors i jugadores de 110 clubs de la Federació Catalana de Patinatge es beneficien de l’ús protector del casc Sitka. Des de la temporada 2022-2023, el seu ús és obligatori també per a les categories d’edat infantil i Fem15, mentre que en les superiors se’n recomana l’ús, amb la previsió que la temporada 2023-2024 s’ampliï amb les categories juvenil i Fem17.

Un casc dissenyat per a l’hoquei patins

El casc Sitka té un disseny anatòmic, adaptable a cada persona, i està fabricat amb policarbonat, un material tècnic d’alt impacte i de baix pes.

L’element de protecció disposa d’un sistema antibasculant, una xarxa de canals per a l’evacuació de la suor, reixetes de ventilació superior i inferior, diverses mides de carcassa i de pantalla, així com un camp de visió optimitzat i un ancoratge ajustable.

Definició i validació dels requisits funcionals i estructurals del casc

Per al disseny del casc, es va dur a terme un estudi de la trajectòria i velocitat de la pilota i es va complementar amb un estudi biomecànic per poder definir els requisits funcionals, tant estructurals, ergonòmics com biomecànics, que ha de complir aquest element de protecció.

L’estudi biomecànic d’Eurecat va establir la velocitat màxima d’impacte de la pilota que pot rebre la zona facial i cranial en diferents situacions de joc, que arriba als 120 km/h, a fi de reforçar el disseny i l’estructura protectora del casc.

També es va dur a terme un estudi benchmarking amb l’objectiu d’identificar els tipus de productes relacionats existents al mercat i es va realitzar una anàlisi de les patents existents per a productes similars.