Capellades ja ha començat la Setmana de la Música

Capellades ja ha començat a gaudir d’una nova setmana d’activitats amb la música en les seves diferents formes.

Posar la música en valor és un dels objectius d’aquesta setmana que cada any es fa coincidint amb Santa Cecília, la patrona de la música. El regidor de Cultura, Àngel Soteras, destaca com “la música és present de moltes maneres en les nostres vides. Aquesta setmana trobarem actes diferents, sempre amb acompanyament musical. L’obrirem amb una proposta -l’Audiciona’t- que ja arriba al seu número 46. Seguirem amb una acció de la Taula de dones que de la mà de Band Tokades ens portarà la música des d’una perspectiva més reivindicativa. A continuació un concert de la Coral Iquique i per acabar música i dansa al Mirador del Museu per inaugurar una nova biennal d’art. Tot molt variat, però sempre música”.

La primera proposta va ser ahir dimarts 22 a l’Escola de Música amb un nou Audiciona’t. Aquesta és una proposta musical, amb els Petits preludis de J.S. Bach interpretats al piano la Montserrat Sabater, que va comptar amb els comentaris del Xavier Cassanyes.

El divendres 25 de novembre a dos quarts de 9 dins els actes del 25N hi haurà una performance de les Band Tokades, “Entranya” , que ens portarà al més íntim, a cridar des de de dins per créixer individualment i col·lectiva.

El cap de setmana hi haurà dues propostes. Dissabte a les 7 al Teatre La Lliga concert amb la Coral Iquique i diumenge inauguració de la Biennal d’Art amb una acció musical i de dansa, que es podrà gaudir de manera lliure a partir de la una del migdia al Mirador del Museu Molí Paperer de Capellades.