Calaf actua per fer front a la malaltia que afecta els pins del municipi

Calaf és una de les zones afectades per una malaltia que ataca a la pinassa. Les principals zones afectades del municipi per un fong conegut com a Diploida són Sant Sebastià, el bosquet del Rentador, la zona del castell i la plaça de la Sort.

És per això que des de mitjans de novembre, una empresa externa ha estat valorant l’estat de salut dels pins de Calaf. A principis de desembre, es va aplicar un tractament d’endoteràpia als exemplars sans o amb menys d’un 50% de la copa afectada, a més d’un fungicida i l’aportació de nutrients per donar-los més vigor. Ara, s’estan realitzant treballs de tala de la resta d’exemplars amb més d’un 50% de la copa afectada, amb la col·laboració de GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals), com a mesura preventiva per evitar la propagació de la malaltia als altres pins sans. Es contempla, a principis de primavera, realitzar una plantació d’arbres a les zones afectades per tal de recuperar aquestes zones verdes.

A més, l’Ajuntament fa una crida al veïnat a revisar l’estat de salut dels pins dels seus jardins i demana que si en troba algun d’afectat ho comuniqui al consistori.

El fong Diploida ataca als arbres ferits després d’una pedregada, com la que es va produir a finals d’estiu al municipi, i els pot arribar a matar. Les pedregades causen ferides a les branques, el que facilita les infeccions d’alguns fongs patògens dins del sistema vascular. A més, la sequera i les temperatures extremes d’aquest estiu han propiciat el seu debilitament, el que ha facilitat la infecció.

D’altra banda, a Catalunya, les principals zones afectades per aquest fong són El Solsonès, el Bages, el Berguedà, Osona i l’Anoia.