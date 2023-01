Teatre en família amb “Mentida podrida” al Teatre Nu

Teatre Nu ofereix per aquest cap de setmana doble sessió de l’espectacle familiar “Mentida Podrida” de la companyia Cal Teatre. L’obra proposa una reflexió sobre el concepte de veritat. Una dramatúrgia com un joc de construcció, l’arquitectura d’una mentida amb tints surrealistes, on els tres porquets, les xarxes socials i influencers es donen la mà en una història tan divertida com emocionant.

La companyia explica que “construirem una mentida com una casa. Però atenció! Si vols que la teva coartada sigui sòlida i creïble, has de construir-la bé, perquè res, ni tan sols la força de la veritat, la pugui enderrocar. Una hilarant, divertida i molt lliure versió del conte dels tres porquets on posarem a prova els pulmons d’un llop justicier que enderroca cases… com a mentides.”

Cal Teatre és una companyia que va néixer el 2014 amb la idea d’aportar una visió pròpia sobre el teatre infantil i familiar. Dos dels seus fundadors es van formar en l’Institut del Teatre de Catalunya en la disciplina de Teatre Físic i Visual. D’alguna manera volen reflexionar des de l’escenari sobre totes les possibilitats que ofereix el teatre infantil, on no hi ha més barrera que la imaginació, però sent molt conscients que s’enfronten al públic més exigent de tots: els infants.

La cita serà dissabte 14 a les 19 hores i diumenge 15 a les 12 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/es/events/mentida-podrida.