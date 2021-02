Biorenovables: Especialistes en projectes d’energies renovables

Sector: Mediambient

Ubicació: Vilanova del Camí

Web: www.biorenovables.cat

Contacte: info@biorenovables.cat

Telèfon: 93 807 00 62

L’empresa anoienca, nascuda de la mà de Jordi Varea, té per objectiu convertir la comarca en territori capdavanter en energies renovables

Cada cop, tant habitatges particulars com les empreses prenen més consciència i responsabilitat pel que fa a reduir la seva petjada de carboni al planeta i a la vegada, reduir el seu impacte al medi ambient. No podem obviar que la preocupació pel medi ambient és latent: el canvi climàtic afecta i té una repercussió a la nostra salut i a les nostres vides. Tanmateix, aquest fet no només ajuda a persones i organitzacions a minar aquest perjudici, sinó que també té molts altres avantatges i beneficis: a nivell econòmic, l’aposta per aquesta inversió ajuda a les empreses a reduir el seu consum elèctric, i per tant, a reduir la despesa i els costos energètics.

En aquest sentit, les empreses i també els habitatges replantegen aquesta nova doble solució, reducció de les emissions i reducció de la despesa. Les empreses aposten per innovar a mesura que van coneixent els beneficis directes a l’utilitzar energies renovables i tendeixen a convertir-se en empreses sostenibles. Per fer-hi front, neix a la comarca de l’Anoia l’empresa Biorenovables: una empresa que acompanya a les empreses en aquest procés.

“Canviar el futur passa per les decisions que prenem ara al present”

Sota la batuta dels germans Jordi i Agustí Varea, Biorenovables té per objecte convertir la comarca en territori capdavanter en energies renovables, una clara aposta per l’ecologisme cap a una energia 100% verda i sostenible: “Ens definim com a especialites”. Fem projectes personalitzats a mida dels nostres clients, ja siguin empreses o l’àmbit residencial”, detallen des de Biorenovables. “Busquem la sostenibilitat, mediambiental i econòmica que no només millori i amortitzi l’impacte mediambiental, sinó que a mitjà i llarg termini, aquesta inversió acabi sent un estalvi per a les empreses i famílies. Canviar el futur passa per les decisions que prenem ara all present. A Biorenovables, per sobre de tot, realitzem instal·lacions coherents, oferint un tracte personalitzat amb la màxima garantia i qualitat perquè treballem amb els millors fabricants”, expliquen.

Enginyeria, instal·lació, assessorament, consultoria i administració

El producte principal que disposa Biorenovables és l’energia fotovoltaica, un tipus d’energia basada en la transformació directa de la radiació solar en electricitat i que permet que qualsevol empresa o persona produeixi i consumeixi la seva pròpia electricitat:

“Som una empresa especialitzada en treballs energètics. Principalment, en autoconsum fotovoltaic (amb o sense excedents o amb bateries), ja sigui per a ús domèstic o residencial; empresarial o granges”.

En aquest sentit, des de Biorenovables realitzen un estudi personalitzat dels patrons de consum, els espais i estructures disponibles per tal de determinar de forma individualitzada les necessitats de cada client i ho executen amb un projecte clau en mà, és a dir, un projecte individualitzat, de principi a final, perquè el client no s’hagi de preocupar per a res.

Des de Biorenovables també s’encarreguen d’executar la instal·lació

“Comptem amb els millors tècnics que executaran el projecte definitiu sota un pla d’acció determinat i que també seguiran les màximes de disseny, qualitat i sostenibilitat, que defineixen els nostres treballs”, afirmen.

A més, també ofereixen el servei postvenda, una acció que ofereix l’assessorament per fer un bon ús de la instal·lació i monitoratge per poder seguir el funcionament del sistema; i el servei d’operacions de manteniment preventiu i correctius, ja sigui per la neteja i/o operacions en la planta fotovoltaica.

Des de Biorenovables insten a les empreses de la comarca a contactar amb ells per realitzar un estudi de resultats sense compromís que permeti comprovar els beneficis en cada cas.

“Volem que les empreses vegin els beneficis directes i indirectes de la fotovoltaica, que es deixin assessorar i sorprendre per la innovació i l’energia del present”.

Mobilitat elèctrica

Un dels altres serveis que ofereixen són punts de recàrrega (per a zones viàries públiques o per a comunitats de veïns):

“Hi ha una necessitat latent en aquest aspecte perquè no hi ha suficients infraestructures perquè els cotxes elèctrics puguin abastir-se”.

A Biorenovables es mostren molt il·lusionats amb la bona rebuda que han tingut amb el seu projecte empresarial:

“Estem realitzant diversos projectes per a les empreses d’aquí de la comarca. Des de Biorenovables volem ajudar a totes les empreses perquè apostin per aquest tipus d’energia totalment verda per contribuir a frenar el canvi climàtic, a no emetre residus ni CO2. És una font d’energia inesgotable. I no només volem contribuir pel medi ambient, sinó ser partícips d’aquest canvi social. El futur el decidim avui”.