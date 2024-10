“Austràlia”, una comèdia sentimental sobre la maternitat al Teatre Municipal Ateneu

El diumenge 13 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Municipal Ateneu acollirà Austràlia. Aquest “road trip” reflexiona sobre els vincles familiars a partir de la història de tres germanes que han perdut el contacte i no són conscients de la degradació de la seva relació.

L’espectacle és el debut dramatúrgic del director de La Calòrica, Israel Solà, que aborda el tema de la maternitat i combina, hàbilment, l’humor i l’emoció. Ester Cort, Meritxell Huertas, Carme Poll i Brian Lehane protagonitzen una trobada que és lluny de ser perfecta. Austràlia, dirigida per Israel Solà, va ser guardonada als Premis TeatreBarcelona 22-23 al Millor espectacle de proximitat i Ester Cort com a Millor interpretació de repartiment.

Austràlia

L’Elena ha rebut una trucada des d’Austràlia en què la seva germana Laia li pregunta si li donaria un òvul per poder tenir un fill amb el seu marit, l’Andy. Ella no ha trigat ni dos segons a contestar que sí, i ara, està a punt de creuar mig planeta per sotmetre’s al procés d’hormonació i donació. La seva germana gran, la Mercè, s’ha entestat a acompanyar-la tant sí com no. Serà la primera vegada en molt de temps que estan les tres germanes juntes. L’Elena té molt clar que faria qualsevol cosa per la seva germana. Al cap i a la fi, són família.

En un món on el concepte de família evoluciona molt ràpidament, Austràlia es planteja què vol dir exactament aquesta paraula. La família ve donada o es pot triar? La família és la sang o és el vincle?

Una escenografia minimalista de Clàudia Vila, conjuntament amb la il·luminació de Xavi Gardés i l’espai sonor de Guillem Rodríguez, creen un espai simbòlic que ens transporta per una Austràlia imaginada, sense sortir del teatre.

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els descomptes habituals i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala c. Garcia Fossas, 2) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Durant la setmana de l’espectacle els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros.