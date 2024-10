Dia Mundial de la Visió: Consells per cuidar la teva salut visual

Contingut Patrocinat

Aquest dijous es va celebrar el Dia Mundial de la Visió, i des de Centre Òptic Anoia us expliquem quina és la nostra funció en tenir cura de la visió, a més de donar-vos alguns consells per cuidar la vostra salut visual.

Els optometristes som els professionals que vetllem per al correcte funcionament del sistema visual. Valorem l’estat refractiu de l’ull i detectem si hi ha cap ametropia: miopia, hipermetropia, astigmatisme o presbicia. I depenent dels símptomes passem a fer un examen visual més complert, amb proves que avaluen l’acomodació i la visió binocular. En funció del resultat d’aquestes proves i de la necessitat visual de cadascú aconsellem quina és la solució més adquada: ulleres o lents de contacte per compensar l’error refractiu, i a vegades combinat amb teràpia visual si és necessari.

Moltes vegades tenim símptomes que no vénen donats per un error refractiu, sinó que són “ambientals”. Per això és fonamental tenir una bona higiene visual:

Consells per mantenir una bona higiene visual

Parpellejar amb més freqüència , sobretot quan estem davant de pantalles. Parpallejar poc afavoreix l’evaporació de la llàgrima i apareixen els símptomes de sequedat ocular. També és important evitar fonts directes d’aire acondicionat. Pot ajudar l’ús de llàgrima artificial per hidratar els ulls.

, sobretot quan estem davant de pantalles. Parpallejar poc afavoreix l’evaporació de la llàgrima i apareixen els símptomes de sequedat ocular. També és important evitar fonts directes d’aire acondicionat. Pot ajudar l’ús de llàgrima artificial per hidratar els ulls. Intentar fer petits descansos seguint la regla del 20/20/20, és a dir cada 20 minuts descansar durant 20 segons mirant a 20 passos de distància.

seguint la regla del 20/20/20, és a dir cada 20 minuts descansar durant 20 segons mirant a 20 passos de distància. Treballar a una distancia prudent (mínim 40 cm) i ajustar la il.luminació de de la pantalla.

(mínim 40 cm) i ajustar la il.luminació de de la pantalla. Cuidar la postura , la il·luminació ambiental , ventil·lació, etc.

, la , ventil·lació, etc. Utilitzar ulleres de sol per proteger-nos dels raigs UV i de l’aire.

Una bona alimentació i uns hàbits de vida saludables contribueixen a una bona salut general i ocular.

I finalitzem la revisió amb proves de salut visual, que inclouen mesurar la pressió intraocular i un examen de fons d’ull.

Remarquem la importància de cuidar els nostres ulls. Una revisió a temps pot detectar i frenar patologies greus.

Per això us animem a visitar l’òptica de manera periódica. La vida és massa bonica per no veure-la bé.

