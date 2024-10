El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, inaugura el nou Laboratori de la Gaspar

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha estat l’encarregat d’inaugurar el nou Laboratori d’Artesania en Pell de l’escola d’art i disseny municipal “La Gaspar”. Unes noves instal·lacions ubicades a la planta baixa de l’edifici de la Gaspar, equipades amb maquinària d’última generació com la que utilitzen les marques de luxe que treballen amb la pell de qualitat curtida a Igualada. Aquest espai ha estat concebut per convertir-se en un centre de referència en la formació en marroquineria, prototipatge i accessoris de moda en pell.

Per posar en marxa aquest espai s’han adquirit màquines digitalitzades d’alta tecnologia que permeten als estudiants aprendre amb eines modernes i avançades. A més, s’han implementat programes de disseny assistit per ordinador per formar els alumnes en les habilitats necessàries per treballar en el sector de la marroquineria. L’escola també ha establert col·laboracions amb empreses del sector del luxe per oferir pràctiques professionals, garantint així que els estudiants adquireixin experiència en l’ús de maquinària digitalitzada en entorns laborals reals.

El conseller acompanyat de diversos membres del consistori i d’empresaris del sector de la pell de la ciutat han visitat aquest espai que s’ha posat en marxa recentment i avui s’ha inaugurat.

Sàmper ha destacat “la importància d’aquesta iniciativa que tira endavant el nou Laboratori de Neoartesania en Pell a Igualada”. El conseller ha remarcat que “aquest centre és un exemple d’èxit, d’èxit de país i de territori, de que les coses funcionen quan hi ha col·laboració entre administracions i entre

administracions i el sector privat”. En la mateixa línia, Marc Castells, ha agraït la feina feta per la direcció de l’escola que “manté un contacte constant amb les empreses de la pell i marroquineria per saber quines són les necessitats formatives i d’investigació del mercat”. Castells ha explicat que “aquest nou laboratori és una aposta de futur, que segueix fent realitat la voluntat per seguir dignificant i especialitzant els estudis en pell a Igualada per ser punters de la mà de les empreses”.

D’aquesta manera per l’alcalde d’Igualada aquesta aposta permet a Igualada “ser experts en tot el procés: des del curtit de la pell fins a la marroquineria, per fer complements com els que es fan aquí a La Gaspar”.

Raquel Camacho, directora de La Gaspar, ha posat en valor “el treball i l’estreta col·laboració amb les empreses, especialment amb Louis Vuitton que han ajudat a adaptar les necessitats dels diferents perfils professionals que requereix l’empresa per poder contractar treballadors qualificats amb excel·lència”. Louis Vuitton ha proporcionat assessorament tant en la maquinària necessària per crear un taller adequat a les necessitats actuals com en la formació tècnica. Han col·laborat activament dins de l’aula, aportant coneixements en disseny, patronatge, modelisme i prototipisme. A més ha detallat Camacho “hem realitzat formació tècnica per al professorat a les seves instal·lacions, amb l’objectiu d’alinear els programes docents amb la realitat de l’empresa”.

Camacho ha agraït el suport del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament d’Igualada que ha invertit 180.000€ per fer-lo una realitat. La Gaspar d’Igualada està compromesa amb un projecte de creixement ambiciós que busca posicionar-se com un referent nacional i internacional en el camp de la Neoartesania en Cuir.

Amb un enfocament clar en la formació professionalitzadora, centrada en formar alumnes que puguin incorporar-se ràpidament al mercat laboral. La metodologia fomenta habilitats en disseny, prototipatge i producció en pell, creant professionals capaços de satisfer les necessitats del sector.

Amb aquests objectius en ment, s’ha creat un programa innovador, començant per la implementació del Cicle Superior en Tècniques en Pell. Aquest cicle ha estat desenvolupat des de zero, dissenyat específicament per oferir un currículum adaptat a les necessitats del mercat actual. A més, la col·laboració amb empreses de renom, especialment amb Louis Vuitton, permet garantir una formació de qualitat que combina teoria i pràctica, donant als estudiants una visió integral del procés creatiu i productiu.

La visita del conseller a la ciutat ha seguit amb una visita a l’Ajuntament d’Igualada on ha pogut signar el llibre d’honor. Seguidament ha tingut una reunió de treballa amb els alcaldes de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. A la tarda el conseller ha pogut visitar les instal·lacions de l’empresa igualadina Curtits Badia al barri del Rec.