Àuria celebra 50 anys de l’inici de les primeres activitats laborals omplint l’Ateneu

Aquest dijous 20 d’octubre el Teatre de l’Ateneu Igualadí acollia l’acte institucional organitzat per Àuria Grup amb motiu de l’inici pioner de les primeres activitats laborals, a l’empara d’Apinas.

L’acte va comptar amb l’assistència de la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, del Conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, del Secretari de Treball Enric Vinaixa, el Director General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives Josep Vidal, els representants del consistori d’Igualada encapçalat per l’alcalde, Marc Castells i el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, el Diputat Jordi Riba, així com una representació d’alcaldes i regidors de l’Anoia.

Un acte intern, conduït pel periodista Xavi Coral i una representant del Consell Rector de la Cooperativa, Alba Nieto, amb el fil musical de la cantant Sara Roy, en agraïment i reconeixement a totes les persones, que des de l’any 1972, han contribuït amb il·lusió i esforç per donar compliment a la missió d’Àuria.

Durant l’acte, la cooperativa va presentar en primícia els nous productes de marca pròpia AQUAURIA, una gamma de productes sòlids naturals per a la higiene personal que es llençarà al mercat aquest novembre. Productes de venda exclusiva a farmàcies i parafarmàcies fets amb criteris de sostenibilitat i d’inclusió.

El moviment associatiu, la societat civil i el voluntariat, l’inici del projecte

Aquests 50 anys no són un aniversari, sinó una fita sostinguda al llarg del temps. D’aquesta manera, Àuria Grup no celebra 50 anys de la constitució d’una entitat, sinó 50 anys d’una voluntat i un compromís de transformació i inclusió que va engegar el que avui és la raó de ser, la visió, la missió i els valors d’Àuria i les seves entitats. Una trajectòria que demostra que no s’ha de parlar de persones amb discapacitat, sinó amb capacitats diverses.

Un acte que ha reconegut a les persones que, de forma pionera a l’Anoia i a la resta de Catalunya, van iniciar una improbable història d’èxit- en paraules del Conseller de Drets Socials, Carles Campuzano- demostrant que és possible crear ocupació amb valor econòmic per a les persones amb capacitats diverses.

Durant els reconeixements a les persones que simbolitzen les diferents dècades en aquest recorregut, s’han destacat entitats com Apinas, a l’empara de la qual va néixer “el taller”, quan un grup de voluntaris, professionals i famílies, van ser pioners en la cerca i creació d’oportunitats laborals- aleshores inexistents- per a les persones que finalitzaven l’etapa escolar. Aquests voluntaris, pares i mares, van reivindicar la necessitat de crear un espai de treball on es pogués donar oportunitats laborals a la primera generació de nens i nenes que havien estudiat a l’escola d’educació especial. Una necessitat i voluntat transformadora que, 50 anys després, continua mantenint-se i adaptant-se per tal de reivindicar encara avui una societat inclusiva i accessible per a tothom.

També s’han mencionat noms i cognoms de l’origen d’Àuria, com el de l’Òscar Miró, que l’any 1972 acceptava l’encàrrec liderant el projecte en una època d’esforç ingent en la qual es reivindicava el dret al treball de les persones amb discapacitat i una legislació que regulés la inserció laboral i la creació de centres de treball a Catalunya i la resta de l’estat. Una lluita sostinguda que es va veure reconeguda per la LISMI, aprovada al Congrés dels Diputats l’any 1982. Al seu nom, si han afegit també els de Josep Maria Llacuna, Francisca Guerrero, Fernando Guillem, Salvador Baquero, el mateix Ajuntament d’Igualada, Mireia Fernández, Pedro López, Irina Marsal i Dani Santimaria, Albert Calvet, el primer soci de la Cooperativa i amb tota una trajectòria professional vinculada a Àuria i el de Miquel Canet, fins aquest any director gerent de l’entitat.

Aquesta celebració ha demostrat el caràcter emprenedor i l’experiència d’Àuria durant aquests darreres cinc dècades com a base de futur, per fer d’Àuria una empresa social responsable i compromesa. Una empresa que aposta per la innovació per cercar nous projectes que continuïn sumant-se a aquest camí que hauria estat impossible de recórrer-lo sense les persones que han format part d’aquest trajecte, que s’hi han implicat i han contribuït a fer-lo créixer.

A través d’aquesta innovació, Àuria ha fet front als reptes que com a societat i com a sector han aparegut durant en el llarg camí del reconeixement dels drets de totes les persones. I és que tal com diu Albert Piñol -actual director gerent- Àuria manté la seva missió originària intacta i, cinc dècades després de l’inici de les seves activitats, ho fa amb la mateixa il·lusió i el mateix compromís que el d’aquell grup de pioners i pioneres que va posar en marxa tot això. D’aquesta manera, Àuria espera celebrar 50 anys més de transformació i d’inclusió, des de la igualtat, la responsabilitat social, la innovació i qualitat, la transparència, el respecte, l’empatia, la col·laboració i l’autonomia.