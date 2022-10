L’oposició en bloc del Consell critica la inacció del govern comarcal davant l’actual situació d’impagament de nòmines

Els partits de l’oposició del Consell Comarcal de l’Anoia han fet públic aquest divendres u comunicat conjunt explicant el seu punt de vista de la complicada situació en què es troba l’ens comarcal i que farà que no pugui pagar als 180 treballadors en els propers mesos.

Davant aquesta situació, Esquerra, la CUP, Ciutadans, Ara Montbui i els Comuns demanen a la gerència del Consell Comarcal de l’Anoia “que faciliti a l’Oficina Antifrau de Catalunya i al Tribunal de Cuentas tota la informació i documentació reclamada amb l’objectiu que es depurin totes les responsabilitats que es puguin derivar de les presumptes irregularitats que s’hagin pogut cometre en la contractació del secretari i l’interventor de l’ens comarcal”.

Així mateix, els cinc partits també exigeixen als dos partits de govern, Junts i PSC, que expliquin “per què no van atendre la petició d’informació reclamada per l’Oficina d’Antifrau el juny del 2019 i per què durant els tres anys transcorreguts no han pres cap mesura adreçada a corregir les greus irregularitats contractuals denunciades”. Segons els partits de l’oposició, aquesta inacció ha portat a l’actual situació de col·lapse.

Finalment, el comunicat conjunt també fa explícit que els partits signants es posen a disposició del govern del Consell Comarcal per intentar trobar una solució al problema, per tal de fer front al pagament de nòmines i als altres compromisos adquirits. “Som conscients de la manca de funcionaris, la qual impedeix ser flexible l’hora de buscar una solució temporal que hagués evitat la situació d’inseguretat actual. Però aquest govern tampoc ha actuat amb la celeritat que es requereix en aquests casos”, acaba el comunicat