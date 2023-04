‘Atmosferes’, nova exposició d’Anna Carretero, a la Nivell46

La pintora igualadina Anna Carretero presenta aquest mes d’abril ‘Atmosferes’, darrera col·lecció resultat del treball de l’últim any.

En aquesta sèrie, Carretero va un pas més enllà i explora mons més conceptuals. La mateixa autora la defineix així: ‘He volgut plasmar realitats invisibles, interpretades amb línies abstractes, transparències, formes encaixades, relleus i sinuositats creant ambients. Més que espais, són temps viscuts i encara per viure, anhels dibuixats, llums i ombres, emocions que esclaten com espurnes. Refugis on l’ànima cerca un respir’. El to poètic de les seves creacions continua present d’una manera inconfusible.

Acrílics sobre tela, una vintena d’obres amb formats més grans del que ens té acostumats, s’exposaran a la sala Nivell46 d’Igualada del 20 d’abril al 20 de maig.

En l’exposició també es podrà veure obra d’altres col·leccions i artesania tèxtil de la mateixa pintora.

Horaris: De dimarts a dissabte de 17 h a 20 h

De divendres a diumenge també els matins d’11 h a 13h