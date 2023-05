Arriba el Rec.0 de primavera més reivindicatiu

L’edició de primavera del Rec.0 ja és aquí: des de demà dimecres i fins dissabte el barri del Rec d’Igualada es transforma en un gran circuit urbà de moda, amb 58 velles fàbriques de curtits convertides en pop-up stores de més d’un centenar de marques ben diverses: grans marques de moda, dissenyadors emergents i marques independents i Km0.

L’eslògan “Vota Rec” d’aquesta edició és una reivindicació del barri igualadí, que segueix aturat en el temps malgrat les nombroses reivindicacions dels col·lectius que demanen un pla urbanístic que el preservi i l’ompli de vida. “Vota Rec” fa una crida a aportar alternatives pel futur del barri del Rec, amb una campanya de personatges divertits i coloristes que conviden a gaudir de quatre dies de bogeria al Rec.0, un festival on es barreja la cultura, la moda, la creativitat, la gastronomia i el patrimoni. Un circuit urbà d’aproximadament un kilòmetre i mig recorre carrers i carrerons amb pop-up stores de moda, xerrades, visites guiades, un mercat d’intercanvi de roba, concerts, sessions de DJ, tallers i markets.

Com en anteriors edicions, dissenyadors emergents i alternatius conviuran amb grans marques consolidades com Adidas, Levi’s, Textura o Munich, que escullen el Rec.0 per la seva venda presencial d’estocs. També es reedita l’espai dedicat a la moda sostenible i de proximitat, a la primera planta del Museu de la Pell, on s’hi agruparan una trentena de marques sostenibles, de dissenyadors i producció Km0. Després de l’èxit de les dues passades edicions, tornarà el Mercat d’Intercanvi del Rec.0 però en format ampliat de dos dies, divendres i dissabte, i no només dissabte com era habitual.



Grans marques que conviuen amb el disseny més emergent i alternatiu

Grans marques com Pepe Jeans, Jordan, Nike, New Balance, Converse o Puma de la mà de AW Lab , es reivindiquen en els espais gens convencionals del Rec que els permeten testejar noves accions de retail amb la presencialitat total en la venda d’estocs. Les marques que participaran a l’edició de primavera són ben diverses. Algunes de les noves incorporacions destacades són GAP, amb roba per adults i també infantil, la pop-up Store de Mount Legend amb La Sportiva i Saucony, la firma catalana de moda infantil Boboli, la marca de cascs i moto Hebo, la roba de muntanya sostenible de Ternua o la surfera Hurley. Complementen l’oferta esportiva i de moda urbana els tubulars de Buff, també Tsunami, les marques urbanes Volcom o American Socks i les marques de moto Fox, Alpinestars, Armure i Shark Helmets de la mà de Motocard.

I com sempre, fins arribar al centenar de marques que seran presents al Rec, a més de les que ja s’han mencionat, hi trobarem les col·leccions de Sita Murt, Castañer, Beatriz Furest, Mi&co, Nice Things, Designers Society, No name, Kaotiko, Brava Fabrics, Pretty Ballerinas, Only & Sons, Aldo Martins, Misako, Sita Nevado, Macson, Bohodot, Samsoe Samsoe, Simorra, Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril, Antonio Miro, Boxley, Crocs, Ellesse o Punto Blanco, entre d’altres. I un espai per dissenyadors com Sita Nevado, Ika, Lia Swimwear o Amt.

El Rec.0 segueix apostant per les marques de moda sostenibles repartides per tot el circuit com són Thingking Mu, amb un procés de fabricació innovador i compromès, les bosses sostenibles i regeneratives Hemper, el calçat de Mikakus Barcelona, els bolsos de Núria Morera o la marca ètica i sostenible Skunkfunk, entre d’altres. A la primera planta del Museu de la Pell s’hi tornarà a instal·lar l’espai de Marques de Moda Sostenible amb una trentena de marques de producció local, km0, ètiques i responsables amb el medi ambient, com Sublim, Batech, Abikim, Nuuo, Materia Rica, Top Manta o Crush, també l’espai 080 Barcelona Fashion amb els guanyadors del concurs Rec.0 / 080 Barcelona Fashion: Javier Guijarro, Nonibarea, I AM BOLD i At First Sight Studio; i com a novetat aquesta edició, El Festivalet, la fira de disseny i artesania de Barcelona s’incorpora en aquest espai amb propostes molt interessants com Tsenoh, Two Lip, Bottari Seoul, Clara Niubó, Fahrenheit o Floconut, entre d’altres.

A l’espai de Marques de Moda Sostenible també hi haurà una exposició de dissenys creats per estudiants de 8 escoles de disseny de moda de Catalunya com IED, BAU, ESDI, La Gaspar, Escola Garrotxa, EADI Moda, ESDAPC Campus Llotja i LCI Barcelona.

L’espai del Pop-up Day Estrella Damm també mostrarà noves propostes del món de la moda amb nous dissenyadors desconeguts pel públic, ja que algunes són marques sorgides en pandèmia. En aquesta ocasió s’estrenaran propostes com SweetDreams Ibiza o Ehlea.

La moda infantil tindrà una forta presencia aquesta edició amb marques com Boboli o Canada House. Al pati Petit Rec, un hort al bell mig del circuit, hi haurà la venda d’estocs d’una vintena de marques infantils tan reconegudes com yporqué, Micu Micu, Little Lia, 1+intheFamily, Picnik Barcelona, Elise et Sardine, Petit Oh o Bean’s Barcelona. L’espai infantil comptarà amb una pop-up efímera on cada dia hi haurà una marca diferent que

comptarà amb Piñactus, Weekend House Kids, Squishmallows i Little Tallents. Al Petit Rec també hi haurà un punt de restauració i s’hi celebraran tallers infantils el dissabte dia 13.

Recpremière, la presentació de les marques més innovadores del panorama català

Rec.0 presenta Recpremière, un esdeveniment puntual on, a cada edició, es convidarà una marca de moda emergent perquè presenti la marca a prescriptors de moda, influencers i premsa. Recpremière descobrirà les marques més innovadores i que poden ser tendència dins el panorama de la moda catalana. L’acte es celebrarà cada edició en un nou espai diferent per reobrir dins del barri del Rec.

La marca convidada d’aquesta primera edició del Recpremière serà Buen Dia 0222, una marca que acaba de sortir al mercat, fundada per Pol Calvet i Sira Yeste i amb una proposta monoproducte: un texà unisex sense costures amb una silueta amb molta presència i influenciada per l’estètica dels 90.

El Mercat d’Intercanvi del Rec.0 s’amplia a dos dies

Després de l’èxit de les dues passades edicions, torna el Mercat d’Intercanvi Rec.0 en format ampliat de dos dies: divendres 12 i dissabte 13. Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i Roba Amiga, el Mercat d’Intercanvi obrirà les portes de 10 h a 21 h, a l’adoberia La Bella, on es podrà intercanviar roba d’adult, i fins un màxim de 10 peces. La roba sobrant es donarà a Roba Amiga per la seva recuperació.

Més patrimoni: s’obre l’adoberia Baliu i Badia, s’organitza el segon REC, PORTES OBERTES i segueixen les visites guiades

El Rec.0 obrirà un nou espai: la històrica adoberia Baliu i Badia, on s’hi instal·len les marques urbanes Element, Grimey i Hydroponic. Aquesta antiga adoberia data de finals del segle XIX i va estar en ple funcionament fins l’any 1950 a càrrec de l’empresa Curtits Josep Baliu i Badia. Des d’aleshores ha estat tancada fins a dia d’avui, que s’ha arranjat. El festival serà una ocasió única per visitar-la ja que és la primera vegada que estarà oberta el públic des de fa més de 70 anys.

A més, el matí de divendres, a les 11.30h, tindrà lloc una visita guiada a diversos espais del barri reconvertits en estudis de disseny o espais de creació privats que han donat una nova vida a antics espais industrials. La visita porta per nom “REC, PORTES OBERTES” i s’ensenyaran quatre espais: l’espai de coworking Espais del Rec, l’estudi creatiu d’Olya Dubovik Els Horts, l’estudi del pintor Enrich.R, i l’espai de coworking creatiu LaMaca, una antiga adoberia reconvertida en un gran espai de treball i creació. És una activitat gratuïta i caldrà fer reserva a comunicacio@recstores.com.

També es podrà visitar cada dia a les 11h l’antiga adoberia de Cal Granotes, del segle XVIII, per conèixer el procés antic de l’adob de la pell, i també de dimecres a divendres a les 12h l’empresa Curtits Badia, per conèixer el procés industrial actual de l’adob de la pell de qualitat. S’incorpora com a novetat la visita guiada de dissabte a les 11h: Història d’Igualada, el Rec i les adoberies (987 – 1920). Totes les visites seran gratuïtes, i amb aforament limitat. Cal inscripció prèvia al telèfon del Museu de la Pell: 93 804 67 52. Els detalls d’horaris i ubicacions es poden consultar a la pàgina web www.rec0.com/activitats