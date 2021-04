Arriba a Igualada l’exposició “Quan parles fas màgia”

L’exposició de la nova campanya del Voluntariat per la llengua (VxL) “Quan parles fas màgia” es podrà visitar a la Biblioteca Central d’Igualada, del 7 al 18 d’abril, i a la seu d’Òmnium Cultural de l’Anoia, del 20 al 30 d’abril.

L’exposició, creada per la Direcció General de Política Lingüística, forma part d’una campanya del Voluntariat per la llengua que vol animar les persones a afegir-se a aquest programa d’enriquiment lingüístic, cultural i personal que no ha parat de créixer des de la seva creació, el 2003. I ho vol fer a partir de la metàfora de la màgia. “Quan parles fas màgia” focalitza l’atenció en un aspecte clau del programa: la capacitat per fer créixer el català a través de la conversa i transformar la vida de les persones que hi participen a partir de la llengua.

A part de l’exposició, la campanya inclou diverses accions amb l’objectiu de donar a conèixer el Voluntariat per la llengua i de promoure’n la participació. S’han creat espots televisius i falques de ràdio, protagonitzats per persones participants de les parelles lingüístiques. Els espots es van poder veure per la televisió la tardor passada. Les falques de ràdio es continuen escoltant per Ràdio Igualada (103.2 FM) de forma setmanal cada dijous abans de la secció “El català és útil”, que condueix la tècnica del Servei Local de Català, Sílvia Martorell. Més recentment, el mes de febrer, s’han creat una sèrie de vídeos per estimular la conversa en llengua catalana. Es tracta d’un nou material de suport adreçat a les parelles lingüístiques, a l’alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística i a totes les persones aprenentes de català que el vulguin practicar. El protagonista d’aquests vídeos és el mag Eduard Juanola que fa una sèrie de trucs, a partir dels quals proposa temes d’interès per començar una conversa.

Tot i que la campanya difon les dues modalitats del programa, la virtual i la presencial, a causa de la situació sanitària per la Covid-19, es promou que les converses de les parelles lingüístiques es facin a través de videoconferència.

El programa del Voluntariat per la llengua és obert tot l’any. Totes aquelles persones que s’hi vulguin apuntar, com a voluntàries o com a aprenentes, ho poden fer a través del correu electrònic mtroig@cpnl.cat o del telèfon 938 048 899 .

L’exposició a la Biblioteca Central d’Igualada (plaça de Can Font) es podrà visitar de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. Els dissabtes, de 10 a 13.30 h.

L’exposició a la seu d’Òmnium Cultural de l’Anoia (carrer de Santa Maria, 12) es podrà visitar de dilluns a divendres, de 19 a 20.30 h.