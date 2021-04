La Diputació aprova un total de 5,6 milions d’euros per la prevenció d’incendis forestals

La Diputació de Barcelona ha aprovat un total de 5,6 milions d’euros d’ajuts als municipis de la demarcació per actuacions de prevenció d’incendis forestals a repartir entre els anys 2021 i 2022. Els ajuts són per l’execució d’actuacions de manteniment, consolidació i millora d’accés a la xarxa viària bàsica i subministrament de punts d’aigua que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI).

Els destinataris d’aquests ajuts son els ajuntaments de la demarcació de Barcelona inclosos al Pla Infocat, que formin part d’un espai natural de la Xarxa de Parcs Naturals de Diputació de Barcelona o que tinguin redactat el PPI per part de la Diputació. L’import de l’ajut de cada municipi s’obté a partir del coeficient de la superfície forestal que disposa així com de la seva continuïtat en l’execució anual de les inversions en aquestes actuacions.

Aquest programa d’ajuts forma part de les concessions del fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Els ajuntaments disposen fins al 30 d’abril per presentar l’acceptació de la concessió i especificar la relació de les actuacions acordades conjuntament amb representants de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) local. Així mateix, els ajuntaments han de disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) redactat per la Diputació de Barcelona i aprovat o en tràmit d’aprovació pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA).

Altres recursos en la prevenció d’incendis forestals

El Catàleg de Xarxa de Governs Locals 2021 disposa d’un total de set recursos, entre econòmics, materials i tècnics, destinats als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals. Dos dels recursos econòmics corresponen al programa de Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals per al 2021 i 2022. El tercer és per l’obertura de franges en parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població, concretament amb accions per la reducció de la densitat d’arbrat i per a l’estassada de sotabosc, tal com estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals.

També poden demanar dos recursos materials d’assistència tècnica per a la direcció facultativa de les actuacions de manteniment i millora de la infraestructura estratègica del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PVI) un per aquest any i l’altre per les actuacions que es facin el 2022.

Finalment, també es posen a disposició dels ajuntaments dos recursos tècnics per a l’elaboració del mapa municipal de delimitació de franges de protecció en urbanitzacions i per a la redacció de projectes tècnics de treballs forestals en franges perimetrals de protecció en urbanitzacions (PPU), d’acord amb la Llei de prevenció d’incendis forestals que marca sobre la reducció de la densitat d’arbrat i per a l’estassada de sotabosc.