Aquest dissabte arriba la quarta edició de TEDxIgualada

Amb “Encreuaments”, TEDXIgualada encapçala la seva quarta edició que tindrà lloc el pròxim dissabte dia 19 d’octubre, a partir de les 16:04 h, al Teatre Municipal l’Ateneu.

La nova edició del TEDxIgualada realça com la iniciativa igualadina és un espai on es creuen idees, pensaments, reflexions des de diferents perspectives, temàtiques i experiències. De fet, el TEDx es tracta d’un esdeveniment mundial, en clau local, que sacseja consciències i fa d’escenari i exposició d’idees que valen la pena difondre.

Enguany, les ponències seran diverses. Des de la jove estudiant igualadina d’Enginyeria Industrial Laia Castells -que descobrirà, a través de l’il·lusionisme, com la ciència connecta amb tot allò que donem per fet-; al duet format per la Noelia Márquez i la Patricia Aymà expertes en biotecnologia-que exposaran com treballar en equip pot ser l’encreuament clau per fer avançar les idees cap a l’acció-; la Yas Recht, pastora i escriptora -que remarcarà els matisos per travessar la complexitat del món; el PhD en biologia marina Andrea Spinelli -que revelarà els secrets per estimar el mar i protegir-lo-; la psiquiatra Elena Benítez -amb qui travessarem la porta d’una realitat poc estudiada, el TDAH en adults-; la periodista Eva Domínguez especialitzada en periodisme immersiu -qui donarà a conèixer l’encreuament on conflueixen la creativitat i el pensament crític a través de noves narracions- i l’orador i columnista, estudiant de Dret i Econòmiques Jan Ortuño, qui aturarà el viatge d’Encreuaments davant un curtcircuit sorprenent i inquietant sobre els grans beneficis de dormir poc i el malson de la nostra societat-.

L’espectacle el presentarà l’actriu igualadina Èlia Corral i l’actor també igualadí Marc Tarrida. També comptarà amb les actuacions de la cantant Karol Green i del grup de dança de Q·Arts Dansa de Cristina Queraltó.