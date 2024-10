Endavant amb el tren gran!

En una compareixença ahir al Parlament, la consellera de Territori Sílvia Paneque va anunciar, altra vegada, que el govern de la Generalitat està treballant ja en la confecció del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya. Però en aquesta ocasió va donar detalls, tot anunciat que “a mig termini” es planteja tirar endavant la nova Línia Orbital de Barcelona i l’Eix Transversal Ferroviari, l’anomenat aquí “tren gran”. Aquests projectes resultarien ara prioritaris perquè els Plans Directors Urbanístics ja són aprovats, des de fa anys.

Es tracta d’una excel·lent notícia, tota vegada que s’obre la llum després de molts anys de reivindicació d’una millor comunicació -i definitiva- d’Igualada i l’Anoia no només amb Barcelona, sinó amb tot arreu. Ja era sabut que des de la Unió Europea s’havia decidit apostar de manera decidida per l’àmbit ferroviari per millorar les comunicacions a tot el continent, quelcom que ha recollit també el govern estatal de Pedro Sánchez. No seria inoportú pensar, doncs, que una inversió multimilionària com la que es necessitarà per tirar endavant aquests projectes sigui possible gràcies als diners que arribin de Brussel·les.

Recordem que l’Eix Transversal Ferroviari neix el 2003 amb el Pacte del Tinell, que impulsa nova concepció de les comunicacions i del model territorial de Catalunya, que contraposa la transversalitat a la centralitat. El projecte era una línia de tràfic mixt de mercaderies i de viatgers en alta velocitat que unirà, en uns 313 km de recorregut, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa, Vic i l’aeroport de Girona. A través de dos ramals, connectarà Igualada i Manresa amb Martorell i amb les línies de mercaderies cap al Port i de viatgers cap a Barcelona.

Aquest ambiciós projecte es va quedar en un calaix el 2012, això sí, després d’aprovar-ne els Plans Urbanístics i deixar afectades centenars d’hectàrees a tot el país… Veurem si, una vegada més, tot és fum o bé el somni es converteix en realitat. Tant de bo.