Aquest dimarts al matí i migdia hi haurà talls dels subministrament elèctric en alguns carrers del barri de Les Comes. En concret, els carrers afectats seran trams dels carrers Grècia, Portugal i Irlanda i les hores d’afectació seran de 7 a 8 del matí i de 2 a 4 de la tarda. Des d’EDISTRIBUCIÓN expliquen que son talls per tal d’incrementar la qualitat del servei elèctric i per això es realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució.

