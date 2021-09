Nova picabaralla Esquerra-Govern: els republicans denuncien la “censura” d’uns cartells

ERC Igualada han emès un comunicat on denuncien que el govern municipal els ha censurat un cartell en el que parlen sobre l’IBI i els impostos d’Igualada. En el cartell en qüestió els republicans expliquen la situació fiscal d’Igualada assegurant que “és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya” i que el govern de Marc Castells “ha apujat 40 milions d’euros l’IBI als igualadins i igualadines”.

Des d’ERC expliquen que “és un cartell normal i corrent com molts altres” però que el govern municipal “els ha censurat ja que malgrat haver-ho demanat fins a 3 vegades, se’ns ha denegat el permís per poder penjar-los de manera absolutament i totalment injusta, arbitrària i sense cap fonament”. En aquest sentit apunten que “complim escrupolosament la normativa que regula poder penjar i col·locar cartells, no hi ha cap mena de dubte que podem fer-ho i de fet hem vist com durant molts anys tots els partits, entitats, associacions, empreses i fins i tot el circ ambulant ha pogut penjar cartells a la ciutat sense cap mena de problema”. Per això des d’ERC parlen de “censura” i “discriminació ideològica” ja que “no podem penjar el cartell perquè el govern municipal vol amagar el que nosaltres destapem: que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”. De fet des d’ERC asseguren que “si haguéssim fet un cartell afalagant al govern, no hi hagués hagut cap problema per penjar-los”. Des d’Esquerra recorden que “prohibir i sancionar a qui penja cartells no és una actitud democràtica o tolerant com ja vam veure durant l’1 d’octubre”

Des d’Esquerra asseguren que “no s’ha censurat abans a cap organització política malgrat que des de fa molts anys que els partits polítics han penjat cartells de tot tipus, no només electorals, anunciant infinitat d’actes”. De fet, des d’ERC recorden que “el PDeCAT Igualada ha penjat molts cartells anunciant diferents coses fora de període electoral i no s’han censurat a ells mateixos. Per què ara sí?”

“Vulneració flagrant de drets i de llibertat ideològica”

Des d’ERC Igualada expliquen que “penjarem igualment els cartells, ja que és una vulneració arbitrària, flagrant i inacceptable de vulneració de drets i de llibertat ideològica i que la decisió de censurar-nos és única i exclusivament política, ja que qui ho signa és un regidor del govern que és part interessada en l’assumpte”. Alhora, des d’Esquerrra assenyalen que la normativa és “molt clara i ens permet penjar-los, ja que l’article 88.2 de l’ordenança municipal on es regula permet la penjada de cartells en el supòsit de: «donar un servei d’informació i publicitat al municipi i satisfer les necessitats de promoció d’activitats socials, de campanyes d’orientació ciutadana i d’informació en general»”

La resposta de l’Ajuntament

Des de l’Ajuntament, per contra, defensen que hi ha espais a la ciutat destinats per a penjar-hi cartells, però els que volien penjar els republicans son “propaganda política i aquests cartells no es poden col·locar a la via Pública”. Des del govern municipal asseguren que “sempre s’ha deixat que aquest tipus de cartells estiguin per exemple als pirulos, tot i que no es la seva finalitat, però no en d’altres espais de la ciutat”.