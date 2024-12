43 tions que fan poble: torna el “Trobations” a Vilanova del Camí

Des del 2020, a Vilanova del Camí, el pont de desembre significa l’inici d’una aventura que cada any té més infants i famílies impacients per començar-la. Es tracta de la gimcana Trobations, que des del 6 fins el 22 de desembre de 2024, farà que centenars de participants recorrin els carrers del municipi intentant trobar fins l’últim dels tions que cada any arriben a Vilanova en aquestes dates.

43 tions engalanats per a l’ocasió i un “mapa del tresor”

Enguany, des de la regidoria de Cultura s’han comptabilitzat un total de 43 tions que han arribat al municipi des dels boscos propers, des de Can Titó i la Serra de Collbàs fins la zona del Turó de la Guàrdia. Cadascun d’aquests tions ha estat acollit per una associació del municipi – així com els diferents departaments de l’ajuntament -, que l’ha engalanat d’una manera única. Un cop estiguin tots preparats, l’Ajuntament els repartirà per diferents carrers, places i racons del municipi.

Els infants podran trobar tions vestits de diables – ben preparats per a qualsevol correfoc -, de dansaires tradicionals catalans o amb els vestits típics de la cultura popular extremenya. Els nens i nenes més aficionats a l’esport també podran trobar tions vestits amb les samarretes dels equips esportius locals. Fins i tot, algun any, han pogut veure un tió vestit de Gat amb Botes a la porta de l’antic Cinema Rovy.

Quan tots els tions hagin estat emplaçats a la seva ubicació, serà el moment per als nens, nenes i famílies de Vilanova que, equipades amb un mapa per localitzar tots i cadascun dels tions que han arribat al municipi aquest 2024, hauran de completar la llista de tions. Els més petits de la casa podran votar quin tió els ha agradat més en una part retallable del mapa. Aquest mapa s’ha repartit a les escoles vilanovines, i es pot recollir als forns de pa i els estancs de Vilanova, així com a la llibreria +KLlibres. El 22 de desembre, els tions marxaran novament als boscos fins el desembre de 2025.

Una gimcana amb premi

El dia 31 de desembre, coincidint amb l’arribada de l’Home dels Nassos a Vilanova del Camí, tots els participants en la gimcana del Trobations que hagin completat el mapa podran portar-lo a la plaça del Mercat entre les 12h i les 13h. Després d’entregar-lo, rebran un petit regalet cagat pels tions (fins a exhaurir existències).

A més, totes aquelles persones que hagin entregat la part retallable del mapa amb la votació al millor tió, entraran en un sorteig de 3 tauletes i 12 lots de material escolar. Al mateix temps, els cinc millors tions escollits pels infants tindran premi econòmic per a les entitats que els han acollit.

Un esdeveniment molt jove, però arrelat al municipi

El Trobations només té, amb la d’enguany, cinc edicions de vida, però s’ha convertit en un dels imprescindibles del Nadal a Vilanova del Camí. No és extrany veure, especialment els caps de setmana, famílies senceres passejant pels carrers del poble mentre busquen els diferents tions que hi han repartits. La regidora de Cultura, Carlota Silva, explica que “sabem que, com a mínim, hi ha uns 700 infants que hi participen i que venen el dia 31 a la plaça amb el mapa, i això sense comptar tots aquells nens i nenes que ho fan pel seu compte”.

Silva creu que el secret de l’èxit del Trobations està vinculat al fet que “cada any, els tions estan decorats de forma diferent, i als infants els fa il·lusió trobar els racons on s’amaguen tots ells mentre descobreixen el seu poble”.

La història d’aquesta peculiar festa comença el Nadal del 2020. En plena pandèmia de la COVID, i amb la incertesa que regnava respecte els perills dels actes massius i les aglomeracions de gent, el Departament de Cultura de l’ajuntament vilanoví va treballar en una alternativa d’urgència. “Va ser la manera que se’ns va acudir per fer que els nens i nenes de Vilanova no perdessin les activitats relacionades amb el Nadal. També volíem aconseguir que els petits de la casa s’ho passessin bé i aprenguessin a fer servir un mapa mentre es divertien”, explica Silva. L’èxit de la primera edició s’ha anat repetint any rere any, transformant l’alternativa en una cita imprescindible a l’agenda de Nadal vilanovina.

Els inicis, però, no van ser fàcils. A la incertesa sanitària produïda per la pandèmia s’hi van sumar els actes vandàlics contra alguns dels tions. Fins i tot un d’ells va desaparèixer. El mal no descansa ni tan sols per Nadal. La regidora de Cultura vilanovina ha volgut insistir en la necessitat de respectar els tions: “han fet un viatge molt llarg fins al poble i haurem de procurar mantenir el respecte pels tions i també per la feina de les entitats per engalanar-los”.

Amb el pas dels anys, però, el vandalisme ha minvat, tot i algunes excepcions. Així doncs, sense mascaretes i amb menys brètols, un any més, petits i grans de Vilanova del Camí, i també cada cop més de poblacions dels voltants, es reserven algun dia dels cap de setmana de desembre per anar a trobar tots els tions possibles al municipi.