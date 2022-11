Xavier Mula i Dones amb Empenta, entre els guardonats als Premis Ciutat d’Igualada

Aquest diumenge, 20 de novembre s’ha dut a terme la 27a edició de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, una edició que s’emmarca en la capitalitat de la Cultura Catalana d’Igualada, un motiu de celebració en un moment de renaixement i recuperació de l’activitat cultural a Igualada i arreu del país després de l’aturada per la pandèmia.

L’acte ha comptat aquest any amb l’actuació del cantant i compositor igualadí, Roger Argemí. Un músic que ha compartit duets amb el guanyador de l’Eurovision Song Contest 2015 Måns Zelmerlöw i amb Manu Guix, i va representar el català a l’Eurovisió de les llengües minoritàries al Liet Festival.

El primer premi que s’ha lliurat ha estat el de disseny que porta el nom de Gaspar Camps. Per l’edició 2022 podien optar als premis treballs de disseny gràfic, packaging i d’identitat corporativa, fets públics del 21 de setembre de 2019 al 18 de setembre de 2022, produïts a Igualada o comarca de l’Anoia, per creadors individuals o col·lectius. El premi ha estat per l’obra “Magazine 2020, Madrid” de l’il·lustrador igualadí, Xavier Mula de Xavier Mula Studio. El guardó compta amb el suport de l’entitat disseny Igualada; Disseny Marked i l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, està dotat amb el guardó Ciutat d’Igualada, 1.350 € i una exposició monogràfica de l’obra de l’autor l’any 2023. El premi d’Art Digital Jaume Graells, ha comptat amb un accèssit dotat amb una llicència original atorgada per Corel i un diploma acreditatiu, per la sèrie Crow d’Emilio Santiago Ramos, alies EXÍLIO de Madrid.

El Primer Premi Jaume Graells d’Art Digital, que obté el Guardó Ciutat d’Igualada, una llicència original atorgada per Corel i 1800 € atorgats per La Renda Urbana, TLG Commerce i Ceina va ser per l’obra: Cadira en repòs de Santiago Meroño Oñate de Barcelona.

El premi Joan Llacuna de poesia, que recorda el destacat poeta igualadí nascut l’any 1905, ha estat pel pel poemari: Tu sol fas una llar, de l’autor, Rafael Mammos Carreño de Palma de Mallorca. El guardó compta amb el suport de l’Ateneu Igualadí, i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i el guanyador s’ha el Guardó Ciutat d’Igualada, 2.000 € i la publicació de l’obra a Viena Edicions a la primavera del 2023.

EI premi de fotografia Procopi Llucià, que recorda la figura d’un dels fundadors de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, una de les entitats fotogràfiques més antigues del país, amb més de 90 anys d’història ha estat per la col·lecció presentada per la fotògrafa Trinley Paris, de França. El nou format organitzatiu ha donat un impuls al premi que a premiat un total de 100 imatges més en les diferents categories: Lliure monocrom, Lliure color, el tema vins i escumosos, emocions i relacions humanes. Fins el dia 11 de desembre les obres premiades es podran veure a la Sala Municipal d’Exposicions. A més, la guanyadora participarà amb una exposició monogràfica, durant el festival de fotografia Fineart, que tindrà lloc a Igualada del 24 de febrer al 19 de març de 2023.

El premi al Compromís Social i Cívic porta el nom de Mossèn Josep Còdol, i aquest any s’ha atorgat a l’entitat Dones amb Empenta, pel seu projecte de compromís amb la lluita contra les violències masclistes en l’àmbit de la prevenció, l’atenció de víctimes i la reparació, que van recollir una representació de l’entitat. El premi Mossèn Còdol l’organitzen l’Ajuntament de la ciutat i la Fundació Sant Crist d’Igualada, amb l’objectiu de promoure i reconèixer la feina realitzada per persones, entitats i organitzacions, compromeses amb els valors socials i les actituds cíviques. Un premi dotat amb 2.000€, que aporten a parts iguals l’Ajuntament d’Igualada i la Fundació del Sant Crist.

El darrer dels premis Ciutat d’Igualada va ser el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, un premi per reconèixer la trajectòria a persones de diferents àmbits culturals. En aquesta edició el premi d’Honor 2022 va recaure ex-aequo a tres persones que tenen un nexe comú: el foment de la poesía i el teatre: Adoració Aliberch Giralt, Jaume Ferrer Piñol, i finalment Lleonard del Rio i Campmajó. Ha lliurat els guardons l’alcalde d’Igualada, Marc Castells que ha volgut destacar “el relleu de la ciutat i el seu entramat d’entitats i associacions en l’any que Igualada exerceix la Capitalitat Cultural, 365 dies en què la ciutat no ha parat i ha pogut gaudir de múltiples activitats destacades”.

Les categories del premi de Composició Musical Paquita Madriguera i el premi de Recerca Dr. Joan Mercader s’han declarat deserts en aquesta edició. Una de les parts més emotives de l’acte, és el memorial pòstum. Un moment que vol servir d’homenatge i record dels protagonistes de la cultura de la ciutat que han mort aquest darrer any. En primer lloc, s’ha recordat amb un audiovisual la trajectòria de Carolina Riba Gabarró, periodista i una estudiosa i apassionada del coneixement de les plantes, que va formar part del CECI. També s’ha recordat a Josep Elias i Farré, que va morir el passat 15 de setembre a l’edat de 91 anys. Periodista i apassionat del món del Circ i estudiós dels igualadins que han fet història. També s’ha homenatjat a Maria-Rita Marimon Llucià, que va morir el passat 1 d’agost, als 87 anys. Una dona obstinada i poc comuna de la seva generació: als 46 anys es va llicenciar en Geografia i Història, la seva gran passió que la va portar al món docent i a realitzar múltiples treballs en el marc del CECI. I finalment s’ha recordat la figura d’Antoni Dalmau, polític, escriptor i agitador cultural, enamorat de la ciutat d’Igualada, on entre moltíssimes vessants, va impulsar la recuperació de la Revista d’Igualada i va estudiar profundament aspectes de la història local com l’anarquisme i la Guerra Civil, que ens va deixar el passat 5 de gener a l’edat de 70 anys . Marc Castells ha lliurat una escultura de record als familiars presents a l’acte.