Vilanova obre un nou procés de pressupostos participatius

La regidoria de Participació Ciutadana de Vilanova del Camí ha encetat aquest dilluns un nou procés participatiu per decidir el destí de 55.000 € del pressupost municipal. El procés general s’ha dotat amb 30.000 € i el procés participatiu a les escoles i a l’Espai Jove Can Muscons, amb 25.000 € més.

Aquesta primera fase del procés estarà oberta fins al 31 de maig i servirà per recollir les propostes de la ciutadania que pot fer arribar les seves idees a través del formulari que s’ha habilitat al web municipal vilanovadelcami.cat. També s’hi trobarà una guia del procés amb els requisits detallats que han de complir les propostes que es fan.

A banda de la votació telemàtica, també es pot participar de manera presencial, omplint el formulari en paper que es trobarà en alguns edificis municipals com l’OAC de l’Ajuntament, Can Papasseit, Cultura, o el punt d’Informació que es podrà trobar els divendres 11 i 18 de juny, 2 i 9 de juliol, de 10:00 a 13:00 h, en l’entorn del Mercat ambulant.

Poden participar-hi les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, per això el formulari demana el nom i cognoms i el DNI que servirà per comprovar que es compleixen les condicions per participar-hi.

S’haurà de proposar una o dues inversions que es creguin necessàries per al municipi. Han de ser inversions en l’espai públic o en equipaments municipals que l’ajuntament pugui construir o adquirir i que perdurin en el temps.

Una comissió de coordinació validarà, a partir del 31 de maig, les propostes rebudes i en farà un retorn a la ciutadania perquè, a partir del 7 de juny, puguin votar aquelles que li semblin més interessant. En aquesta segona fase del procés, la votació estarà oberta fins al 9 de juliol i la publicació dels resultats es preveu després d’una segona avaluació de la comissió, el 23 de juliol. Per a més informació es pot contactar amb Cultura al correu electrònic: cultura@vilanovadelcami.cat

Procés participatiu a les escoles i a l’Espai Jove Can Muscons

Seguint la línia d’altres edicions, l’àrea de Participació Ciutadana obrirà un procés als centres d’ensenyament del municipi i també a l’Espai Jove Can Muscons per donar l’oportunitat als més joves de participar en els afers municipals.

Les tres escoles de primària: Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata, faran el seu procés de participació amb l’alumnat que haurà de votar un projecte valorat en 5.000 €.

L’Institut disposarà d’un import de 2.500 € per destinar al projecte que triïn els alumnes del centre i les llars municipals també podran escollir el destí de 2.500 euros per fer realitat algun projecte de centre.

Els joves també podran dir la seva i fer aportacions per millorar els serveis o les propostes de l’espai Jove Can Muscons. Disposen d’un pressupost de 2.500 €, que gestionaran directament des de l’àrea de Joventut.