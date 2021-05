El govern del Consell Comarcal i el comitè d’empresa arriben a un acord

Acord entre el govern del Consell Comarcal de l’Anoia i el comitè d’empresa. I ho fa unes setmanes després que els treballadors denunciessin “poca o nul·la capacitat d’aquesta Administració de mantenir una interlocució mínimament seriosa amb la representació dels treballadors i treballadores”. Finalment, les dues parts han tancat un acord davant les posicions que hi havia sobre el calendari laboral. A més, també s’ha acordat la convocatòria periòdica de la mesa de negociació i l’agilització de la informació interna que sol·licita el comitè.

Tot i les crítiques de les darreres setmanes dels treballadors, la vicepresidenta de Recuros Humans del Consell, Noemí Trucharte, destaca que “vetllem pel benestar de les treballadores i treballadors amb voluntat d’arribar sempre a acords. Som conscients que potser arriba tard però celebrem l’acord i seguirem negociant totes les propostes que ens traslladi el comitè en benefici dels treballadors, els quals són essencials per a desenvolupar tots els serveis que el Consell presta als municipis de la comarca i la seva gent”.

El govern comarcal titlla d’irresponsables a ERC

El govern del PDeCAT i del PSC al Consell Comarcal lamenta l’intent de fer un ús partidista de les reclamacions dels treballadors per part d’ERC amb la publicació d’un comunicat, diuen des del govern del Consell, “amb afirmacions infundades i acusacions falses, cosa que representa un molt poc respecte per la institució i pels mateixos treballadors”. PDeCAT i PSC recorden que “ERC, a més d’haver governat el Consell quan alguns d’aquests problemes ja existien, era coneixedora de la reunió que hi havia convocada dilluns al matí entre govern i comitè per arribar a un acord. Lamentem que ERC hagi fet un comunicat abans de saber el resultat de la reunió amb l’únic objectiu de desgastar el govern i fer soroll”.