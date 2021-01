Vilanova denuncia a 28 propietaris de gossos per incomplir la normativa

Tal i com s’havia anunciat, la setmana passada es va iniciar la fase d’inspecció i sanció als propietaris de gossos amb comportament incívic. Des del dia 11 al 17 de gener, a diferents hores del dia, es van fer identificacions a un total de 61 animals. Gairebé la meitat, concretament 28, incomplien la normativa i han estat proposats per denúncia. Els 33 propietaris restants ho duien tot correcte.

La Policia Local de Vilanova del Camí ha recollit les infraccions dins la campanya de tinença d’animals de companyia, concretament adreçada als propietaris de gossos. Entre les denúncies fetes, un total de 14 han estat motivades per no portar l’ampolla d’aigua per eixugar els pixums; una dotzena més corresponen a gossos que o bé no duien placa identificativa o bé no estaven censats. També s’han posat dues denúncies per no dur el xip.

Campanya sobre tinença de responsables d’animals de companyia

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va iniciar el mes de setembre de 2020 una campanya de conscienciació sobre la tinença responsable dels animals de companyia que feia especial incidència en la recollida de femtes de la via pública.

Amb la complicitat de dues empreses veterinàries del municipi, Vilavet Veterinaris i ADN Veterinari, es va fer una campanya per fer l’analítica d’ADN gratuïta als gossos censats. La campanya va anar acompanyada d’una acció divulgativa amb dos informadors cívics al carrer.