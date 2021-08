Vilanova celebra un emotiu acte de record a les víctimes de la covid

Un minut de silenci va obrir l’acte d’homenatge que l’Ajuntament de Vilanova del Camí va retre a les víctimes de la pandèmia, el passat dijous, a la plaça de Can Papasseit. Un acte solemne i emotiu, que va recollir l’agraïment col·lectiu a totes les persones que han estat en primera línia, fent un treball essencial des de diferents àmbits.

En tots els parlaments a càrrec de representants d’aquests col·lectius, sanitaris, cossos d’emergència i seguretat, comunitat educativa, administració local… la idea més compartida va ser, com va destacar també en el seu discurs l’alcaldessa Noemí Trucharte, la importància del treball en equip: “aquestes aliances invisibles però autèntiques, que han nascut entre la ciutadania, l’administració, els sectors empresarials, de la salut, de l’educació, i que ens han fet més forts”, va dir Trucharte.

Va ser a la vegada, un acte en record a totes les persones que de manera sobtada, amb la irrupció de la pandèmia, van emmalaltir i van perdre la vida. L’emoció va ser compartida, sense excepcions, en l’acompanyament als seus familiars i amics, especialment en els intervals de música i poemes que intercalaven les intervencions i que donaven encara més potència al discurs.

Parlaments que posaven l’accent en l’esforç comú

El director de l’Escola Joan Maragall, Guillem Duocastella, i la directora de l’Escola Marta Mata, Marta Trullols, van ser els primers a intervenir en nom de la comunitat educativa per expressar les dificultats derivades de la pandèmia, que va deixar palesa la bretxa digital entre les famílies durant el confinament, un dels primers obstacles a superar.

La incertesa i la por, així com la necessitat d’acompanyar les famílies en diferents circumstàncies, van requerir una nova organització i una adaptació constant dels equips docents i les famílies, que com van destacar, van comptar en tot moment amb la col·laboració i el suport de l’Ajuntament. Una complicitat entre centres, administració i associacions de famílies d’alumnes (AFA) que han continuat desenvolupant al llarg d’aquest curs escolar i que de ben segur, requerirà el nou curs escolar.

El valor del paper que l’escola compleix en la socialització dels infants, va ser també un dels principals missatges que van aportar a l’acte, Duocastella i Trullols en representació de tota la comunitat educativa.

Els cossos de seguretat i emergència també van tenir la seva representació a l’acte en el parlament del cap de la Policia Local de Vilanova del Camí, Marc Peña, que acompanyat del cap del cos de voluntaris de Protecció Civil, Iván Cunillera, van destacar el nombre de serveis i situacions inesperades a les quals van haver de respondre durant els pitjors moments de la pandèmia, però també la capacitat de resposta del personal municipal, pel qual Marc Peña va tenir també paraules de reconeixement i per la solidaritat rebuda des de la població, amb material EPI bàsic en uns moments tan crítics.

Especialment emotives van ser les intervencions de les dues portaveus de Salut i més concretament de l’assistència primària: Sandra Moreno, infermera adjunta a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària de Vilanova del Camí i Alba Holgado, referent de la unitat d’Atenció al Ciutadà. “La resposta dels professionals de la salut, metges, infermeres, zeladors, administratius, servei de neteja, conductors d’ambulàncies… de tots, va ser exemplar. La seva dedicació i esforç, de vegades frustrant pel desconeixement de la malaltia, va ser cabdal”, expressava la cap de Comunicació i Protocol de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, Marissa Martínez -al capdavant de la presentació d’aquest acte- tot just abans del parlament de les dues sanitàries. Tot seguit elles dues s’encarregaven també de recordar com van ser de complicats i dolorosos els primers mesos de pandèmia, en una situació sense precedents.

En una intervenció intensa i exhaustiva no van deixar-se d’esmentar a cap col·lectiu per reconèixer l’esforç i el treball conjunt en la lluita contra el virus. El treball en xarxa i la coordinació van ser cabdals i encara avui la pressió assistencial és molt forta, per la qual cosa ens recordaven que la pandèmia no s’ha aturat i no podem abaixar la guàrdia.

L’impacte del confinament i la pandèmia més enllà de la salut també va tenir representació en veu d’Enric Morist, coordinador de Creu Roja Anoia, que va donar veu als col·lectius més febles i desafavorits i també va deixar palès l’empobriment que aquesta crisi va suposar per a moltes famílies que per primera vegada es van veure obligades a demanar el servei del banc d’aliments.

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, va ser l’encarregada de cloure els parlaments fent extensiu l’agraïment a tots els col·lectius presents i a la ciutadania en general amb un missatge d’advertència: “cal ser més prudents que mai” deia davant la situació generada per aquesta cinquena onada, “respectar les restriccions vigents per no col·lapsar ni l’atenció primària ni l’Hospital i sobretot, hem de vigilar més que mai per evitar noves morts”. També va expressar que l’administració és conscient que “a banda de la crisi sanitària, aquesta pandèmia ha comportat una crisi econòmica i social sense precedents” i que s’està treballant per revertir la situació i cercar alternatives tot i que vegades, com va reconèixer, “no siguin del gust de tothom”.

Tota la força emotiva de la música i la poesia

Esment a banda dels parlaments per a l’apartat musical, amb una elegant i brillant Sheila Grados que una vegada més va tocar la fibra del públic, acompanyada al violí, els teclats i la guitarra per Pol Berlinches, Biel Jorba i Santi Méndez, amb una interpretació molt acurada. També la part dels rapsodes Maria Berenguer i Daniel Borrega, amb la recitació de diferents poemes, entre parlament i parlament, va posar la dosis de tendresa i força emotiva.

L’acte va acabar amb una ofrena floral a les víctimes. Els convidats de les primeres files van anar dipositant roses blanques sobre la placa que s’ha confeccionat expressament per al record i que des d’avui romandrà a la plaça del Mercat.

L’acte va comptar amb l’assistència del subdelegat del govern, l’equip de govern local en ple i dos regidors d’ERC. També hi van assistir representants de tots els col·lectius: cossos de seguretat, emergències mèdiques, comunitat educativa, administració local… i veïns i veïnes que a títol particular de ben segur també tenen les seves històries personals sobre aquesta pandèmia.

Els rams de flors que van presidir l’escenari, s’han dipositat avui al peu de “L’arbre dels records”, a l’espai de dol gestacional del cementiri.