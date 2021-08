PORT FORWARD, els ports sostenibles del futur

En l’actualitat els ports marítims representen un dels actius logístics i estratègics més importants dels països. Segons dades de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), més del 80 per cent de les mercaderies que es comercialitzen a nivell mundial es mouen per via marítima però previsions futures ens indiquen que cap al 2050 aquestes xifres es poden veure multiplicades per quatre.

Dia a dia entrem en una nova realitat amb les anomenades tecnologies avançades: la Intel·ligència Artificial (IA), l’Internet de les coses (IoT), la Ciberseguretat, que continuen canviant les nostres vides i les empreses repensant els processos de fabricació. Podem dir que tothom intenta seguir les tendències de digitalització i els ports també són una part d’aquesta evolució. Són molts els desafiaments diaris als que s’enfronten els ports, que engloben milers d’operacions, tant pel que fa a la carrega i descarrega de mercaderies, com pel que fa a moviment de persones tant en vaixells particulars com en grans transatlàntics. Tot això fa que es plantegin i abordin cada cop més reptes de transformació digital.

PortForward (Horizon 2020) és un projecte europeu on hi participen varis ports espanyols, entre ells Ports de Balears i Puerto de Vigo, a part d’entitats de recerca com el Centre Tecnològic d’Excel·lència Leitat. El projecte té com a objectiu desenvolupar el Port del Futur, poder millorar el desenvolupament sostenible, gestionar els recursos a invertir i la seva ocupació per obtenir un avantatge competitiu. Per tant, el port del futur ha d’estar orientat a la comunitat portuària i tenir una capacitat estratègica operativa per treballar, d’acord amb els propòsits europeus, en els següents aspectes:

– Intel·ligent, mitjançant solucions TIC, perquè és important millorar l’intercanvi de fluxos d’informació entre el port i la comunitat portuària;

– Interconnectat amb l’ús d’una combinació de diferents modes de transport i la integració de diferents tecnologies, perquè és important aconseguir un millor control dels fluxos de mercaderies;

– Verd mitjançant l’adopció de tecnologies sostenibles perquè és important reduir l’impacte ambiental de les operacions portuàries estalviant els recursos.

Per tot plegat, el desenvolupament sostenible és el present i el futur dels ports que volen liderar la indústria amb el suport de tres eixos fonamentals: excel·lència operativa, col·laboració perspicaç amb socis a través de la cadena de subministrament i pràctiques de seguretat, salut i medi ambient de primera categoria.

En resum, es proposa un enfocament integral que conduirà a un ecosistema portuari més intel·ligent, més verd i més sostenible que inclourà conceptes com l’Internet de les coses (IoT) per als actius portuaris (infraestructures, vehicles, càrrega, persones) i l’anàlisi socioeconòmica de la interfície portuària amb els seus voltants i la ciutat-port, així com la resta de la cadena de valor logística.