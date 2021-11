Victòria treballada

CF IGUALADA 3

AT. VILAFRANCA 1

Les igualadines volien acabar la primera volta de la primera fase amb tres punts que les consolidarien a la zona de Playoff d’ascens.

Davant s’hi trobava un Atlètic Vilafranca que volia escapar-se de la zona de descens. Aquest fet va provocar que a l’inici del duel, l’equip visitant es mostrés molt intens amb una defensa intermitja.

El conjunt de Victor Torrijos no es trobava còmode i no eren contundents a l’àrea. Així va ser com al minut 18, en un xut impecable, les visitaven s’avançaven al marcador. El panorama es complicava i s’havia de reaccionar.

No obstant, el plantejament visitant era difícil de superar i no va ser fins al minut 38, quan Floren va recollir una pilota dins l’àrea per fer l’empat. Des d’aquell moment, els darrers minuts de la primera meitat van ser un constant atac i gol, sense punteria. S’arribava al descans amb sensació de millora, però calia confirmar-ho per assolir la victòria.

A la represa, el conjunt blau va intentar atacar, però les aproximacions no es concretaven en grans oportunitats de gol. Les blaves disposaven de tota la possessió, però no eren capaces de fer perill a la porteria visitant, gràcies a la gran atenció de la seva portera.

S’arribava a les acaballes del duel i les igualadines ho intentaven de totes les maneres per fer el segon gol. Al minut 78, Cortina fallava un u x u i s’entrava als últims minuts de joc amb la necessitat de marcar.

Els darrers deu minuts van ser molt bons i Berna va aconseguir fer el segon en una jugada ben trenada i, al minut 90, Pauli feia el tercer i definitiu gol.

Les anoienques tanquen la primera volta amb 27 punts i tan sols dos empats. La setmana vinent, l’equip no juga per descans de la lliga.