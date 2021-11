Derrota a Vilanova en un partit marcat pel vent

CF VILANOVA 1

CF IGUALADA 0

Els igualadins visitaven el camp del líder de la categoria, el CF Vilanova i la Geltrú. La dinàmica dels anoiencs no era molt positiva i tenien una gran oportunitat per revertir-la i començar a generar aspectes positius pel que resta de temporada.

El panorama no era el més propici, ja que les fortes ratxes de vent van ser la grans protagonistes a l’Alumnes Obrers de Vilanova.

I per si fos poc, a la primera part va tocar combatre al rival i al vent en contra. Així va ser com al minut 1, els locals ho van intentar amb un xut des de fora l’àrea, però Romans es va mostrar molt segur.

Des d’aquell moment, el joc va ser una autèntica pugna al mig del camp amb atacs ràpids per part dels dos conjunts. Era molt complicat generar joc. Els nois de Carlos López ho intentaven sobretot per la banda de Cuadras que lluitava totes les pilotes. Però no va ser fins al minut 25 que l’Igualada va disposar d’una gran oportunitat. Sofian va rematar a boca de canó, però la pilota va marxar per sobre del travesser. S’havia de seguir lluitant cada jugada, el duel es decidiria per petits detalls. S’arribava al descans amb un empat a zero i es preveia que qui arribés amb més oxigen al final del partit, s’emportaria els tres punts.

A la represa, els locals van donar un pas endavant i això es va convertir en més possessió. Cap dels dos equips tenia oportunitats, però al minut 64, en una jugada aïllada, els locals van trenar una bona acció i es van avançar en el marcador. El gol va descol·locar als blaus, però en els últims quinze minuts els de Carlos López van avançar línies per atacar.

Al minut 79 van poder empatar en una jugada de rebots, però el porter local la va rebutjar. No es podia abaixar els braços.

Els últims deu minuts van ser una bogeria i els dos equips van disposar d’oportunitats, però els porters es van imposar i el resultat no es va moure més.

La nota positiva del duel va ser el debut del juvenil Manel Valls. L’igualadí de 18 anys forma part del CF Igualada des dels 6 anys i ha arribat al Primer Equip, passant per totes les categories inferiors.

El pròxim partit de lliga serà el 12 de desembre, a Les Comes, davant l’Alcarràs. Aquell dia es jugarà a les 18h, degut a la celebració d’una jornada blava que portarà diferents activitats al voltant de l’Estadi.