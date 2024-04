Presentats els premis ciutat d’Igualada

Algunes de les novetats són l’increment del guardó del premi de Fotografia Procopi Llucià o la inclusió l’ús de la intel·ligència artificial al premi d’Art Digital Jaume Graells

L’Ajuntament d’Igualada per mitjà del Departament de Cultura, d’acord amb les entitats promotores i persones que hi participen, presenten la 29a edició de les bases dels Premis Ciutat d’Igualada. Carme Riera, regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, ha recordat que aquesta “és una convocatòria que agrupa els nou premis existents a la ciutat i que promou la creació artística, cultural i social, en un sentit ampli, tant en l’àmbit local, com nacional i internacional alhora que recorden a les figures històriques més rellevants de l’àmbit cultural i social igualadí en la denominació de les convocatòries”.

El termini general de presentació de les obres dels Premis Ciutat d’Igualada finalitza el dia 12 de setembre de 2024. Tot i això, cal tenir en compte que la data de lliurament dels projectes del premi d’Investigació Jaume Caresmar (de caràcter biennal), és pot lliurar fins l’any vinent, el 21 de setembre de 2025. També és diferent el termini del premi de Fotografia Procopi Llucià, de caràcter internacional i amb un nou format que es va iniciar el 2022, que s ‘ha hagut d’ajustar a la normativa internacional, i per tant aquest premi té un termini diferent que finalitza el dia 7 de juliol i el veredicte el 21 de juliol de 2024. En aquesta edició i com a novetat, aquest any el 1r Premi s’incrementa en 400 €, de arribant als 1.400 €, guardó i Pin Blau FIAP al millor autor del Saló; i es repartiran 97 premis entre les 4 seccions. Cal tenir present que el premi de recerca Dr. Joan Mercader de projectes o treballs acabats, és també biennal i es pot presentar en els terminis d’aquest any 2024.

El veredicte i el lliurament dels premis es durà a terme com és tradicional, el diumenge dia 17 de novembre de 2024 al Teatre Municipal l’Ateneu.

Els premis són possibles gràcies a la implicació de tots els membres que formen part dels diferents Jurats i les entitats i empreses com CEINA, Renda Urbana i Corel, com a patrocinadors i organitzadors del premi d’art digital Jaume Graells; la Fundació Sant Crist d’Igualada, en el copatrocini i organització del premi al Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol; el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, en el premi Procopi Llucià de fotografia; L’Ateneu Igualadí, el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i Viena edicions, en el premi de poesia Joan Llacuna; l’entitat disseny=igualada, La Gaspar, escola municipal d’art i disseny, i Disseny Marked, en el premi de Disseny Gaspar Camps; l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada en el premi de composició musical Paquita Madriguera; El Centre d’Estudis Comarcal d’Igualada i el Centre d’Estudis Jordi Nadal amb la Universitat de Barcelona, en la organització dels premis d’investigació Jaume Caresmar i el de Recerca Dr. Joan Mercader.