Els Verdums celebren aquest dissabte a l’Ateneu el concert de Reis dedicat a Míriam Soler

Dissabte 11 de gener a les 18 h de la tarda el Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada acollirà el 52è concert de Reis de la Coral Els Verdums. En aquesta ocasió, els grups han treballat cançons relacionades amb l’Univers, els planetes i les estrelles, per amanir una tarda de música. Part del repertori triat té petjada igualadina, amb arranjaments de Núria Mas i Jordi Marcé, músics coneguts a l’esfera coral de la ciutat.

Alhora, s’ha vetllat perquè el català continuï sent la llengua principal, amb un 95% de les cançons en aquesta llengua.

El concert es dedicarà a Míriam Soler, que va morir l’octubre de l’any passat en un accident. Soler va estar vinculada durant més de dues dècades a l’entitat, primer com a cantaire i després com a monitora, i hi va deixar una empremta molt notable.

Aquest concert, que s’ha consolidat com una cita destacada del cant coral infantil, vol transmetre un missatge d’esperança i un homenatge sentit a la figura de Míriam Soler, una persona que va contribuir a fer créixer la Coral Els Verdums amb la seva passió i dedicació. El títol del concert d’enguany, “Un cel ple d’oportunitats”, simbolitza no només la immensitat de l’univers, sinó també la llum que va aportar a la vida de tots aquells que la van conèixer.

El concert és amb entrada lliure i taquilla inversa, i se sortejarà una panera gràcies al suport de comerços locals.