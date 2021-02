Una quarantena de majors de 65 s’apunten al projecte “esTIC+aprop”

Des de l’ajuntament d’Òdena amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia s’impulsa el projecte “esTIC+aprop” que té com a finalitat formar en noves tecnologies a les persones majors de 65 anys amb interès per aprendre a utilitzar el mòbil o la tauleta i tots els seus usos com; fer videotrucades a familiars i amistats, demanar hora al metge, fer compres, cercar informació, participar en tallers i cursos virtuals, etc.

En una primera fase del projecte, d’una banda s’ha contactat telefònicament amb totes les persones majors de 65 anys del municipi per conèixer les necessitats i si volen participar. Una quarantena de persones han mostrat interès per beneficiar-se del projecte.

D’altra banda l’Ajuntament va fer una crida a voluntaris per trobar-se amb les persones grans interessades a aprendre a utilitzar el seu telèfon mòbil o tauleta. Una desena de voluntaris han respost a la crida i aquesta mateixa setmana rebran formació i se’ls lliurarà una guia a bones pràctiques.

Així, de l’1 de febrer i fins al 8 de març començaran les sessions entre els voluntaris/es i les persones grans per mostrar les possibilitats de comunicació i informació que els pot aportar el seu telèfon mòbil o la tauleta, eines per sentir-se més acompanyades i informades i ajudar-les a pal·liar sentiments de soledat no desitjada.

Les sessions, una setmanal, es desenvoluparan seguint totes les mesures de seguretat i prevenció que demana el moment i tindran lloc al nucli es farà a l’Espai Jove, a l’Espelt a les antigues escoles i al pla al Centre Cívic i al Casal d’Avis.