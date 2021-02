La Diputació proposa mesures per millorar l’eficiència energètica de Cal Boyer

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Igualada l’auditoria energètica de Cal Boyer Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, amb l’objectiu d’analitzar una millora de l’eficiència energètica i el confort tèrmic d’aquest equipament que ocupa tres naus d’una antiga fàbrica tèxtil de l’any 1927 i rehabilitat per fases entre els anys 1986 i 1999. En conjunt, les dues naus on hi ha la part expositiva tenen una superfície de 1.850 m² i el tercer volum, d’uns 400m² està reservat per als magatzems, arxius, oficines i taller de restauració.

El treball defineix majoritàriament propostes d’estalvi passives per millorar el confort per poder arribar a unes temperatures més agradables tant a l’estiu com a l’hivern sense que hi hagi pèrdues energètiques elevades, i així, poder tenir un edifici més eficient. Aquestes mesures, valorades tècnica, energètica i econòmicament, contemplen l’aïllament de les façanes per l’interior de l’edifici, l’aïllament de la coberta i la formació d’una cambra d’aire, la intervenció a la passarel·la de vidre, el canvi de fusteries i el cobriment d’algunes finestres que no s’utilitzen actualment.

Les propostes actives proposades estan relacionades amb la reducció del consum elèctric i per tant, la reducció en facturació elèctrica. En aquesta línia es proposa la instal·lació fotovoltaica i la substitució d’il·luminació actual a tipus LED. Finalment, també es proposa incorporar un sistema de ventilació que afecta a un millor confort tèrmic combinant estratègia passiva i activa.

L’estudi planteja dos escenaris combinant el conjunt de mesures identificades. Així, un primer escenari proposa executar aquelles mesures passives més senzilles d’aplicar i aquelles més necessàries per reduir les infiltracions del museu. A més també incorpora la instal·lació de fotovoltaica i la substitució de la il·luminació actual per tipus LED. El segon escenari contempla totes les mesures del primer escenari i incorpora l’aïllament de totes les façanes per l’interior i la incorporació d’un sistema de ventilació. L’estalvi elèctric és de 111.389 kWh en el primer escenari i de 148.570 kWh en el segon.

El treball analitza el cost de les propostes plantejades i el període de retorn de la inversió. Les inversions varien segons els escenaris, estimades en el seu conjunt en 1.165.440 euros, i es consideren amortitzables en un període raonable de temps. Amb aquest treball Igualada disposa d’un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament i amb més confort tèrmic.