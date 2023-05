Una noia denuncia que l’han violat en un pis d’Igualada després de ser drogada

Una jove de 33 anys ha presentat una denuncia davant dels Mossos d’Esquadra per haver patit presumptament una violació després de ser drogada a Igualada. Segons consta a la denúncia, a la qual ha tingut accés l’ACN, els fets van tenir lloc aquest divendres 26 de maig a la capital de l’Anoia. La jove va anar de festa amb una amiga i van recórrer diversos establiments fins arribar a una discoteca situada al barri del Rec. Allà va conèixer un noi i va anar a prendre una cervesa a casa seva. En un moment determinat ja no recorda res més de la nit fins que es va despertar l’endemà en un llit. Tenia la roba interior abaixada i va notar molèsties a la zona dels genitals. En adonar-se de la situació va marxar corrent del pis.

Segons consta a la denúncia, en arribar a la discoteca les dues amigues van trobar una coneguda que estava de festa amb un noi. En un moment “indeterminat de la nit”, l’amiga de la presumpta víctima va marxar de la sala de festes i es va quedar amb la coneguda i el noi. Sobre les sis de la matinada, tots tres van marxar a peu de la discoteca i el noi les va convidar a pujar a casa a prendre alguna cosa.

Un cop a dalt, la denunciant relata que la seva coneguda va rebre una trucada i va marxar i es va quedar a soles amb el noi. Aquest li va oferir una cervesa i, després de prendre-se-la, “ja no recorda res més”. Segons el relat dels fets, es va despertar a les 11 del matí en un llit i no al sofà on havien estat prenen la cervesa. Assegura que es va espantar molt perquè no entenia què hi feia allà i va notar “moltes molèsties” a la zona dels genitals.

En adonar-se de la situació, la jove es va vestir i va marxar corrents del domicili. Un cop a fora, va trucar la coneguda amb qui la nit abans havien anat plegades al pis del presumpte agressor, però aquesta es va desentendre dels fets. Per tot plegat, la jove va ser “plenament conscient” que havia patit una agressió sexual sense el seu consentiment “mitjançant alguna cosa que el noi li havia posat a la beguda”.