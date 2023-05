Ricard Casas s’incorpora al CB Igualada com a mentor formatiu

El Club Bàsquet Igualada ha incorporat a Ricard Casas com a Mentor Formatiu del club amb l’objectiu de seguir millorant en la formació dels jugadors i jugadores.

Casas és un entrenador amb una dilatada i destacada carrera professional. Ha passat per diferents etapes a les banquetes d’equips de l’ACB com Manresa, València, Valladolid i Menorca. La seva darrera experiència a la Lliga Endesa va ser com ajudant d’Svetislav Pesic al FC Barcelona.

El tècnic aportarà experiència, sobretot en l’etapa de formació, a partir de noves metodologies de treball i de la nova mirada en la formació dels entrenadors i entrenadores.