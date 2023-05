Junts per Igualada guanya a 20 de les 24 seccions censals

La victòria de Junts per Igualada i Marc Castells en les eleccions municipals va ser aclaparadora. Tant és així que la formació encapçalada per l’actual alcalde, que arribarà als 16 anys al capdavant del consistori igualadí, es va emportar la victòria en 20 de les 24 seccions censals. I si es fa el recompte per meses electorals, Junts per Igualada es va imposar en 39 de les 43 que hi havia a la ciutat.

Marc Castells només va perdre al Centre Cívic de Fàtima, on es va imposar Igualada Som-hi de manera clara, i a Cal Badia, on també va guanyar la formació encapçalada per Jordi Cuadras.

Junts per Igualada perd 800 vots però guanya un regidor

L’augment de l’abstenció a la capital de l’Anoia, passant del 66% de participació del 2019 al 57% d’aquest diumenge ha fet que tot i que el partit de Marc Castells perdés 800 vots respecte fa quatre anys, hagi guanyat un regidor.

De fet, de tots els partits que han obtingut representació al consistori, només Poble Actiu ha augmentat els vots rebuts respecte fa quatre anys, passant dels 1.973 als 2.009.

La dada curiosa han estat els vots rebuts per Igualada Som-hi, que han estat exactament els mateixos que fa quatre anys, 3.677.

Finalment, Esquerra és el partit que més vots ha perdut, passant dels 4.217 del 2019 als 2.400 d’aquest 28 de maig.