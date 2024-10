Una mirada inexcusable a una reinventada artesania del cuir, de la mà de l’artista Jordi Ribaudí

Des de la disciplina de disseny industrial, i premiada amb el Premi Ciutat d’Igualada 2023 dins la modalitat de Disseny Gaspar Camps, l’exposició “Hàptica, la pell amb les mans”, de l’artista igualadí Jordi Ribaudí, ens convoca a descobrir, a l’espai museístic de les Encavallades (Museu de Pell d’Igualada) i fins a finals d’octubre, unes peces esculturals i amb identitat pròpia, que reinventen facultativament l’univers del disseny; un treball d’una prodigiosa contemporaneïtat, així com d’un segell pròpiament igualadí, que suggereix una mirada obligada.

Això és, amb “La pell amb les mans”, aquest consolidat artista, ens apropa a una tria de les seves creacions més personals que tenen com a principal protagonista el cuir. Així, prenent com a eix temàtic elements mobiliaris del disseny més capdavanter (fabricades en petites sèries sota la marca TORU) ens presenta unes peces escultòriques d’una bellesa insòlita, en què la pell, el cuir, els concedeix una càrrega conceptual oberta a qualsevol dels àmbits del món de les sensacions, del coneixement i/o dels símbols.

Efectivament, una mostra d’aquestes característiques, amb peces fabricades a mà amb un material tan proper com és la pell de les empreses adoberes del barri del Rec, i emplaçada en un lloc tan representatiu, com una de les naus més captivadores del Museu de la Pell, és una esplèndida invitació a apropar-nos a un procés artesanal laboriós i de gran puresa, summament proper o si es vol profundament intimista. Així, seguint una observació de l’autor, es tracta d’unes peces que són una creació molt personal destinades a ser comercialitzades sota la marca TORU -cimentada en la producció de mobiliari artesanal a partir de materials nobles, i fundada per ell mateix el 2016- i d’unes altres que basculen entre el disseny i la creació més natural; conformant en conjunt una obra artística, d’empremta única, que es comparteix amb una voluntat de potenciar i posar en valor un cuir de màxima qualitat i sostenibilitat, aquell procedent del barri industrial del Rec, tot un estàndard de les adoberies més importants d’Europa.

Imatge de Carmel·la Planell Lluís

Efectivament, les produccions de l’empresa TORU estan realitzades mitjançant tècniques de tova vegetal que li concedeixen al cuir, com a material d’ús i d’expressió artístic, el seu aspecte més pur i primitiu, donant visibilitat a la textura, al color original, a la marca del temps o bé a qualsevol imperfecció de la pell; presentant de manera totalment renovada o, sinó actualitzada, l’autèntica representació del cuir bo i concedint-li un disseny innovador que escapa de les més habituals formes i aparences conegudes.

Jordi Ribaudí i Trepat, Igualada 1968, descendent d’una família d’industrials adobers, és un dissenyador industrial de formació, per l’Escola Elisava, i apassionat artesà, amb una accentuada i inquietud creativa. Amb el seu Estudi de disseny al barri del Rec, des del 2005, el fet de treballar al barri li ha permès d’establir un contacte viu amb els adobers de la zona, coneixent els processos i possibilitats de la pell i explorant i experimentant amb aquest material. La seva obra, a partir d’una pràctica artística i funcional incansable en els usos del cuir, apunta a ser un encontre entre la producció tradicional i la visió més contemporània; a més de la unió entre els adobers del barri i les seves arrels familiars. En aquest sentit, el pes llargament operat per l’univers de la pell a la seva ciutat natal, l’ha empès a participar vivament del més recent impuls envers la seva transformació artesanal, a tothora compromès amb l’ecosistema del sector de la pell catalana. Això és, al costat d’una llarga trajectòria en el disseny d’espais comercials per a marques d’alt reconeixement nacional i internacional, entre les quals Sita Murt, Munic, Stradivarius i Tous; aquest artista ha esdevingut, els darrers anys, un dels creadors de més talent i més projecció en l’àmbit del disseny i l’alta artesania de la pell, a Catalunya. Les seves obres, a partir d’un ferm compromís ètic i mediambiental sobre l’ús de materials, l’han empès a treballar amb les mans cap a una producció d’elements singulars on el disseny, la funcionalitat i l’ecologia han guanyat un paper preponderant; alhora, presentant una imatge totalment contemporània del cuir, capaç de despertar unes noves sensacions visuals i de tacte.

Imatge de Carmel·la Planell Lluís Imatge de Carmel·la Planell Lluís