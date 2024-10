L’Agència Catalana de l’Aigua invertirà 126,620 € a l’Anoia

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha publicat la resolució de la línia de subvencions, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d’aigües subterrànies per a l’abastament. La planificació hidrològica vigent preveu mesures per a l’adaptació a fenòmens extrems com la sequera, on l’ACA pot arribar a cobrir fins el 95% del cost total de l’actuació. Aquests ajuts van en la línia d’incrementar la garantia d’aigua i la diversificació de fonts d’abastament, deixant de dependre de la pluja i evolucionant cap el canvi de model en la gestió de l’aigua. Es preveu que totes aquestes actuacions puguin aportar fins a 22 hm3/any d’aigua.

3 municipis de l’Anoia subvencionats

La llista de subvencions inclou 182 actuacions admeses que s’atorgaran a 157 ajuntaments amb un valor de fins a 19 milions d’euros, però a l’Anoia, tres projectes han estat aprovats.

Amb una subvenció de 67.055,01€, hi ha el Projecte constructiu de recuperació del pou existent al municipi de Carme. Amb un pressupost de 31617,19€, el projecte de Rehabilitació del Pou del Coll del Guix a Sta Margarida de Montbui, i per últim amb 27948,05 €, el projecte de rehabilitació del pou d’abastament municipal en servei en el municipi de Capellades.

S’inclouen dins de les despeses subvencionables el cost previst de la redacció dels projectes constructius i el cost de les assistències tècniques associades a l’execució de l’obra.