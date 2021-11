Una estrella de Hollywood roda la seva propera pel·lícula a Capellades

Un dels actors més reconeguts de Hollywood, Liam Neeson, ha estat vist rodant la seva pel·lícula ‘Marlowe’ des de fa unes setmanes a diferents poblacions de Catalunya com Sitges, Alella, Blanes, Manresa i Terrassa. I també se la vist rodant, el passat cap de setmana, a Capellades. Neeson ha estat nominat una vegada als Oscars, pel seu paper protagonista a la Llista de Schindler, i també té tres nominacions als Globus d’Or. En aquest thriller, l’actor irlandès interpreta l’icònic detectiu Philip Marlowe, creat pel cèlebre escriptor britànic americà Raymond Chandler.

El personatge va aparèixer inicialment a la novel·la, ‘The Big Sleep’, publicada l’any 1939. Anys més tard, les seves històries van ser portades a la gran pantalla amb estrelles com Humprey Bogart, Robert Mitchum i Elliott Gould com a protagonistes.

Ara les aventures de l’intrèpid inspector tornen a les pantalles de cinema en una adaptació de ‘La rossa d’ulls negres’, una novel·la de l’escriptor John Banville, ressuscitada protagonitzada pel detectiu creat per Chandler.

La pel·lícula també està protagonitzada per Jessica Lange, Danny Huston, Diane Kruger, Ian Hart, Alan Cumming i Colm Meaney, i està dirigida per l’irlandès Neil Jordan. Jordan va guanyar un Oscar al millor guió original l’any 1993, per ‘The Tears Game’. També va guanyar un Bafta l’any 1999 al millor guió adaptat, amb ‘The End Of Romance’, i va dirigir la pel·lícula ‘Interview With The Vampire’, segons informa elperiodico.com.