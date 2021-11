Quarta victòria en quatre partit per l’Igualada Femení HCP

IGUALADA FEMENÍ HCP 4

CH MATARÓ 1

Quart partit d’OK Liga i quart triomf per a un Igualada Femení HCP que continua oferint un nivell magnífic. Dissabte passat les igualadines superaven a Les Comes el CH Mataró (4-1) després de remuntar a la segona part el gol aconseguit per les visitants.

El matx entre igualadines i mataronines va començar amb domini territorial igualadí, dos llançaments als pals inclosos, però van ser les visitants les encarregades d’obrir el marcador mitjançant Nina Almirall. Aquest gol va descol·locar les locals, que, per primer cop aquesta temporada, van trobar-se un marcador advers. Tot i intentar-ho i disposar de bones ocasions, el joc es va anivellar i el Mataró va arribar al descans amb avantatge en el marcador (0-1).

A la represa, els dos equips van deixar de banda les precaucions defensives i es van abocar a la recerca de més gols. Les porteres Cristina Riba per part local i Ariadna Escalas pel Mataró van estar molt encertades a les primeres accions del segon temps fins que al minut 32, en una acció d’atac de les igualadines, la persistència d’Aida Mas es va veure recompensada amb el gol de l’empat. Aquest gol va temperar l’estat anímic de les igualadines, que només un minut després, en una acció de depredadora d’àrea de la capitana Pati Miret donarien la volta al marcador.

Quedaven 17 minuts per finalitzar el matx, i les noies que entrena Carles Marín van passar a dominar el ritme del partit, amb possessions controlades i bones arribades a la porteria mataronina. Les visitants van anar notant el cansament, mentre que les igualadines augmentaven el ritme i el domini del joc. A cinc minuts de la conclusió, i jugant en superioritat per haver vist una jugadora visitant una targeta blava, Carla Claramunt faria el 3-1 amb un llançament potent que es va colar per l’escaire esquerre.

Els darrers cinc minuts van evidenciar el control de les igualadines en el joc, malgrat que el Mataró va continuar posant a prova a una inexpugnable Cristina Riba. A la darrera jugada del matx, amb un altre llançament potent, Carla Claramunt feia el seu doblet particular i establia el definitiu 4-1.

El triomf davant el CH Mataró va arribar en un matx on la juvenil Gina Balcells va repetir titularitat per segona jornada consecutiva davant l’absència per lesió d’Helena de Sivatte. Una altra jugadora juvenil com Arian Martín va poder jugar els darrers minuts del matx. També cal remarcar la reaparició d’una de les millors golejadores del quadre anoienc, Carolina Herrera, així com el quart partit consecutiu on goleja la capitana Pati Miret (és una de les màximes golejadores d’OK Liga, amb cinc gols en quatre partits).

Després d’una jornada on va tornar a quedar palesada la igualtat i el nivell de la millor lliga del món, l’Igualada Femení HCP es troba a la tercera posició de la taula, compartint els mateixos 12 punts que sumen el CP Vila-sana i el CP Manlleu. Les igualadines sumen 13 gols a favor fins ara i han encaixat cinc en contra, essent la jove portera igualadina Cristina Riba la menys golejada de la categoria fins el moment.

Dissabte, duel de líders a Les Comes

El proper dissabte a partir de les 9 del vespre el primer equip de l’Igualada Femení HCP buscarà perllongar la ratxa de triomfs davant un conjunt fet a cop de talonari com és el Club Patí Vila-sana, que és, per diferència de gols, l’actual líder de la competició.

Les del Pla d’Urgell, entrenades per Lluís Rodero, han fet enguany els fitxatges més “mediàtics” de l’hoquei femení, amb les incorporacions de Luchi Agudo -per a molts la millor jugadora del món-, les també argentines Flor Felamini i Vale Fernández (qui juga amb passaport italià). També hi destaquen Laura Barcons, les porteres Sandra Bento i Laia Navarrete, i els emblemes de l’equip lleidatà, les germanes Maria i Victòria Porta.

Serà el primer candidat a guanyar l’OK Liga que visitarà Les Comes i que posarà a prova a l’equip de Carles Marín. Les igualadines afrontaran el matx sense cap pressió, però amb la intenció de continuar competint amb les seves armes i seguir fent de Les Comes un fortí.