Un nou auditori al Parc Central és la proposta cultural estrella de Junts per Igualada

Junts per Igualada ha presentat aquest dimarts les seves propostes culturals per a la pròxima legislatura. L’alcaldable Marc Castells ha explicat que “la cultura és una eina de cohesió social i ens serveix per combatre els totalitarismes” i s’ha mostrat satisfet “del bon teixit cultural que tenim a Igualada, amb 125 entitats, a les quals volem donar un impuls i oferir-los un ecosistema que les faci créixer encara més”.

Per això, Castells ha exposat les tres línies d’acció cultural que proposa la formació: ampliar els equipaments culturals, amb el nou auditori; dur la cultura a tots els barris, amb els hivernacles de la cultura i oferir un nou espai a les entitats per a assajar i preparar actes de gran format, al costat de l’Escorxador.

La construcció del nou auditori, serà un dels grans projectes dels pròxims anys: “Volem fer un edifici icònic, un gran auditori digne d’una capital de comarca i digne d’una ciutat que vol liderar les ciutats mitjanes de Catalunya en qualitat de vida”, ha dit Marc Castells. “La nostra voluntat és fer un equipament verd, on la cultura sigui la protagonista” i per això l’auditori, que inclourà un pàrquing verd, quedarà integrat dins l’espai del Parc Central “que ja compta amb un skate parc, un parc infantil, una zona arbrada i l’esplanada verda, parts totes elles, que es podran veure des de dalt de l’auditori”.

L’auditori no servirà només per a la realització d’actes culturals sinó que a l’equipament també s’hi ubicarà l’Escola de música, el Conservatori i l’Escola de teatre municipal i contemplarà espais per a totes les arts escèniques. A més, ajudarà a desestressar el teatre de l’Ateneu, ara ja al límit de la seva capacitat, com a espai per activitats culturals. “Crearem un ecosistema cultural al voltant de l’auditori”, ha conclòs Castells.

La segona línia d’actuació, té en els barris la seva raó de ser. “Ara ja ho estem fent, però ho volem sistematitzar: els barris necessiten que la cultura els arribi amb tot tipus d’activitats, adequades a la realitat de cada barri; d’aquesta manera la cultura arribarà a tots els racons de la ciutat i es garantirà que els igualadins poden gaudir de la cultura a costat de casa.”, ha dit Castells.

L’alcaldable ha exposat com es materialitzarà: “Impulsarem els ‘Hivernacles de la cultura’, uns espais efímers on hi haurà diferents tipus de programació perquè tots els barris puguin gaudir de la cultura”.

Finalment, Marc Castells ha especificat en què consistirà la tercera línia d’acció, centrada en les entitats culturals: “Elles són les que mantenen viva la nostra cultura i per això els hem fet costat, però ara volem anar més enllà i oferir-los un nou espai on poder assajar i preparar esdeveniments de gran format” i la proposta és “habilitar la nau blanca de l’Escorxador, rehabilitada per l’Ajuntament, per a posar-la a disposició de les entitats”.